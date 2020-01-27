ISPARTA OBM BÜLTENİ

Isparta Orman Bölge Müdürümüz, Sütçüler İşletmelerinde Tabii Tensil, Sıkılık Bakımı ve Endüstriyel Plantasyon Çalışmalarını Denetledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sütçüler İşletme Müdürlüğü, Sütçüler, Karadağ ve Çandır Şefliklerinde 2019 ve 2020 yılı çalışmalarını yerinde denetledi.Isparta Orman Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy’a Sütçüler İşletme Müdürü Fahri Kaya, İşletme Müdür Yardımcısı ve İşletme Müdürlükleri bünyesinde görev yapan İşletme Şefleri eşlik etti.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sütçüler İşletme Müdürlüğü, Sütçüler Karadağ ve Çandır Şefliklerinde 2019 ve 2020 yılı tabii tensil çalışmaları, sıklık bakım çalışmaları ve endüstriyel plantasyon çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.Ayrıca Sütçüler İşletme Müdürü Fahri Kayadan devam eden çalışmalarla ile ilgili bilgi alıp, denetim sonucu görülen eksiklikler konusunda ilgilileri uyardı.Bölge Müdürümüz Refik Ulusoy Sütçüler İşletmesinde 2019 yılı programlarıyla gerçekleştirilen başarılı çalışmalarla ilgili, emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, çalışılmaya başlanılan 2020 yılı programlarının da zamanında ve başarılı bir şekilde sonuçlandırılmasını talimatladı.