Yayla çileği tadı ve aromasıyla eşsiz bir ürün. Isparta’nın Aksu İlçesi, yüksek rakımı ve iklim yapısıyla yayla çileği yetiştiriciliğinin merkezi haline geldi.Kalitesi ve lezzetiyle göz dolduran çileklerimizin satışı başlamış bulunmaktadır.Aksu Belediyesi