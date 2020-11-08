Isparta’nın Asırlık Kestaneleri

Isparta’nın Yenice mahallesinde yaşları 100 ila 800 arasında değişen asırlık kestane ağaçlarının meyveleri toplanmaya başladı. Tarihe tanıklık eden ağaçlar, uzun yılardan beri vatandaşlara cömertçe meyvelerini sunuyor. Yıl boyunca dikenli kabuklarının içinde yetişen kestaneler Ekim ayı ortalarından Kasım ayı ortalarına kadar yaklaşık bir ay boyunca asırlık ağaçlardan toprağa düşüyor. Vatandaşlar ise doğanın sunduğu kestaneleri topluyorlar. Bahçe sahiplerince toplanan kestanelerin bir kısmı tüketilirken bir kısmı da satılıyor. Büyüklüğü ve fazla şekerli olmamasıyla dikkat çeken kestaneler alıcılarını bekliyor.Yenice mahallesi sınırları içerisindeki kestane bahçeleri arasında dolaşırken gökyüzünü görmek neredeyse imkansız. 50 yıldan önce meyve vermeyen, çoğunluğu 500 yaşını geçmiş kestaneler arasında en yaşlı olanı 800 yaşında ve hala meyve veriyor. Yenice mahallesi sakinleri de asırlardır kendilerine meyve veren kestanelerin her yıl bakımlarını yapıyorlar.Asırlık kestane ağaçlarının çoğu tapulu araziler üzerinde bulunsa da hazine arazisinde bulunan kestaneler de var. Bu ağaçların meyveleri ise vatandaşlarca toplanıyor. Sonbaharın bu güneşli Pazar gününü fırsat bilen vatandaşlar ailece asırlık ağaçların altında kestane topluyorlar. Toplanan kestaneler kimi zaman hemen oracıkta yakılan ateş üzerinde pişiriliyor yada soba üstelerinde pişirilmek üzere götürülüyor.Isparta şehir merkeziyle iç içe sayılacak mesafede olan kestane bahçelerinde kestane toplamadan sadece yürüyüş yapmak bile insana huzur verir nitelikte. Kestane bahçelerine, Gökçay kavşağından Yenice mahallesine doğru Çayboyu yolunu takip ederek ulaşılıyor. Buradan da asırlık ağaçların yaydığı oksijeni teneffüs ederek ve kuş cıvıltıları arasında yürüyerek Gökçay mesireliğinin üst tarafına çıkılıyor.Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya ve bazı mahalle muhtarlarıyla birlikte asırlık kestane bahçelerini gezerek doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Vali Seymenoğlu yürüyüş sonunda ateşte taze kavrulmuş kestanelerin tadına bakarak vatandaşlarla sohbet etti.