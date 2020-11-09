İlk açıklama geldi: Dolar ve altında hareketlilik

ABD seçimlerinden Joe Biden'ın zaferle çıkması ve Merkez Bankası'nda hafta sonu gerçekleşen görev değişikliği sonrasında gözlerin çevrildiği dolar ve altında yeni haftanın ilk işlem gününe ilişkin rakamlar belli oldu

Merkez'in açıklamaları sonra dolarda ve altında düşüş yaşandı. Geçen cumayı 8.51 seviyesinde kapatan dolar/TL bu sabah itibarıyla 8.18'e kadar geriledi ve Dolar yüzde 3,7 değer kaybetti. Cuma günü 10.12 olan Euro/TL ise 9.73'e düştü.





Geçtiğimiz hafta rekor kıran altın fiyatlarında bugün sert düşüş yaşanıyor.



GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

516 TL

516 TL

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL OLDU?

842,58

861,19 842,58861,19

YARIM ALTIN FİYATI

1.679,98

1.722,36 1.679,981.722,36



CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.370,50

3.434,18

3.370,503.434,18

Küresel iyimserlik Borsa İstanbul’a da pozitif yansıyor. Geçen hafta beş gün boyunca açılışları önceki kapanış seviyesinin üzerinde yapan ve günü de bu seviyenin üzerinde tamamlayan BIST-100 endeksinin oldukça güçlü bir momentum kazandığını görüldü.





Haftalık bazda elde edilen %7’nin üzerindeki değer kazanımı neticesinde bir önceki haftanın kayıpları da geri alınmış oldu. Teknik açıdan bakıldığında endeksin pozitif sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda 1180 puanın üzerinde kalınması iyimserliğin korunmasına katkı sağlayabilir. Hızlı yükselişin ardından kâr satışlarına kapı aralansa da özellikle TL üzerindeki baskının azalmasının hisse senetlerine destek verebileceğini düşünülüyor