ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

ŞEPİT BÖREĞİ

10-12 Kişilik - Hazırlama Süresi 30 dk

Pişirme Süresi 40 dk



MALZEMELER

Kıymalı İç Harcı İçin:

♦ 3-4 Çorba Kaşığı Kıyma

♦ 2-3 Avuç Ekmek İçi

♦ 3 Adet Yumurta

♦ 4-5 Çorba Kaşığı Tereyağı

Yufkayı Islatmak İçin:

♦ 1 Adet Yumurta

♦ 1 Büyük Kase Su



YAPILIŞI



Tercihe göre peynirli ya da kıymalı iç harcı hazırlanır. Peynirli iç harcı için; peynir rendelenerek, ince kıyılmış maydanoz ile karıştırılır. Kıymalı iç harcı için ise; bir tavada tereyağında yumurta pişirilir. Ovalanmış ekmek içi ve kıyma yumurtaya eklenerek kavrulur.



Hamuru için, bir leğen içerisinde 12 yumurta kırılıp tuzu da eklenerek çırpılır. Un, su ve tuz eklenerek kulak memesi yumuşaklığında olacak şekilde yoğrulur. Üzerinin kabuk bağlamaması için nemli bezle örtülür. Biraz dinlendirilen hamurdan 12 adet beze yapılarak ekmek tahtasında incecik açılıp tandırda veya ocakta sac üzerinde pişirilerek yufkalar hazırlanır. İsteğe göre kış hazırlıkları için önceden hazırlanan yufka da kullanılabilir.



Yağlanmış tepsi üzerine, 6 yufka hazırlanan yumurtalı su ile birer birer ıslatılarak döşenir. Hazırlanan iç harcı üzerine yayılır. Kalan diğer 6 yufka da aynı şekilde ıslatılıp tepsiye döşenir. Börek, ocak üzerinde önce bir yüzü sonra çevrilerek diğer yüzü pişirilir. Diğer yüzüne çevrilirken tepsi tekrar yağlanmalıdır.



EK BİLGİ:

Ocak yerine fırında, tercihe göre mahalle fırınında da pişirilebilmektedir.

Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimizAfiyet olsun...