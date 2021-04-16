ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler" 2

SAKALA SARKAN ÇORBASI

MALZEMELER

1 Çay Bardağı Yeşil Mercimek

1 Çay Bardağı Kavrulmuş Ev Eriştesi

2 Çorba Kaşığı Domates Salçası

2 Çorba Kaşığı Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Kızartılmış Kaymak Yağı

Tuz

5 Su Bardağı Su

YAPILIŞI

4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 30 dkBir tencere içerisine 5 su bardağı su konulur, ayıklanarak yıkanan yeşil mercimek bu suda iyice haşlanır. Diğer tarafta tavaya 2 çorba kaşığı te­reyağı alınarak domates salçası kavrulur,Haşlanan mercimeğin içerisine yağda kavrulmuş domates salçası, ev eriştesi ve tuz eklenerek kaynatı­lır, Pişmesine yakın, üzerine kızartılmış kaymak yağı dökülür. Bir taşım kaynatılarak, ateşten alınan çorba dinlendirildikten sonra sıcak servis yapılır.