Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Sakala Sarkan Çorbası"
Afiyet olsun...
SAKALA SARKAN ÇORBASI
MALZEMELER 4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 30 dk
Bir tencere içerisine 5 su bardağı su konulur, ayıklanarak yıkanan yeşil mercimek bu suda iyice haşlanır. Diğer tarafta tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı alınarak domates salçası kavrulur,Haşlanan mercimeğin içerisine yağda kavrulmuş domates salçası, ev eriştesi ve tuz eklenerek kaynatılır, Pişmesine yakın, üzerine kızartılmış kaymak yağı dökülür. Bir taşım kaynatılarak, ateşten alınan çorba dinlendirildikten sonra sıcak servis yapılır.
MALZEMELER 4-6 Kişilik - Pişirme Süresi: 30 dk
- 1 Çay Bardağı Yeşil Mercimek
- 1 Çay Bardağı Kavrulmuş Ev Eriştesi
- 2 Çorba Kaşığı Domates Salçası
- 2 Çorba Kaşığı Tereyağı
- 2 Çorba Kaşığı Kızartılmış Kaymak Yağı
- Tuz
- 5 Su Bardağı Su
Bir tencere içerisine 5 su bardağı su konulur, ayıklanarak yıkanan yeşil mercimek bu suda iyice haşlanır. Diğer tarafta tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı alınarak domates salçası kavrulur,Haşlanan mercimeğin içerisine yağda kavrulmuş domates salçası, ev eriştesi ve tuz eklenerek kaynatılır, Pişmesine yakın, üzerine kızartılmış kaymak yağı dökülür. Bir taşım kaynatılarak, ateşten alınan çorba dinlendirildikten sonra sıcak servis yapılır.