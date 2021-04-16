İŞKUR’DAN TARIMSAL ÜRETİME DESTEK İÇİN KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRME KURSU

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Gönen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi” kapsamında “Kooperatifçilik Geliştirme Eğitimi” kursu açıldı.Gönen Halk Eğitim Merkezinde açılan kursu ziyaret ederek kadınlarla sohbet eden İŞKUR Şube Müdürü Fahriye DURMUŞ; Açılan kurslarla tarımsal faaliyetlerde kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve kadın işgücü ile tarımda genç nüfusun artırılmasının amaçlandığının altını çizdi.Tarımsal alanda üretimin arttırılması ve bunun da bilinçli bir şekilde yapılmasının büyük önem arz ettiğinin vurgusunu yapan DURMUŞ; Kadınların, bu kurslara katılarak yöre ekonomisine katkıda bulunmada önemli bir etken olacağını belirtirken, düzenlenen kursların bu alanda genç ve kadın istihdamının artırılması yönünde önemli projeler olduğunu ifade etti.Son yıllarda tarım sektöründe çalışan nüfus yoğunluğunun büyük ölçüde yaşlı nüfustan oluştuğuna ve genç nüfusun da tarımsal faaliyetlere katılımının önemine dikkat çeken DURMUŞ; “Kooperatifçiliğin geliştirilerek gençlerin ve özellikle kadınların bu alana yönlendirilmesi, bu sayede tarımsal nüfusun gençleştirilmesi, yöre ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasında büyük rol oynuyor” dedi.İŞKUR olarak, tarımsal nüfusun gençleşmesi ve kadınların kooperatifçilikle istihdama katılımlarına önem verdiklerini ve bu alanda da yeni kurslar açmaya devam edeceklerini söyledi.