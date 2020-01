BİR SORU BİR CEVAP

Namazlardan sonra tesbihatın hükmü nedir ve nasıl yapılır?

Namazlardan sonra yapılan tesbihat ve dualar, namaza dahil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldıgından müstehaptır. Tesbihat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz Peygamber’in(s.as) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

“Allah'ım. selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!" (Müslim, Mesacid. 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere 'Sübhanallah'. “Elhamdülillah". “Allahu ekber“ diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (sas) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillah, otuz üç defa da Allahu ekber der. Sonra da yüze tamamlamak için; ( لا إله إلا الله ) “Allah'tan başka ilâh yoktur, yalnız Allah vardır.O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter.” derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.“ (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbihatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir. (Ebu Dâvud, Vitir. 24)



Ayet i Kerime ve Meali

“Ama sen rabbini hamd ile tesbih et. secde edenlerden ol!" (Hicr. 15/98)

Hadis i Şerif ve Manası

Sehl b. Muaz‘ın (r.a.) babasından rivayet edildiğine göre Hz.Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse yemek yedikten sonra: "Bana bu yemeği yediren, sonucu etkileyecek bir güç ve kudretim olmaksızın onu bana nasip eden Allah’a hamd olsun derse, geçmiş günahları bağışlanır" (Ebû Dâvud, Libas 1; Tirmîzî, Daavât 56)



Dua

"Allah'ım! Müslümanlar olarak canımızı al, bizi Müslümanlar olarak dirilt, rezil olmadan ve fitneye uğramadan salih kullanın arasına dâhil ey “ (Hâkim, Deavât, No 1868)