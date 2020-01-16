Isparta Valiliği'nden eğitim ve öğretime ara verilmesine ilişkin resmi açıklama geldi.

Isparta merkez ve 8 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime ara verildi.

ISPARTA VALİLİĞİ DUYURDU

Resmi açıklama :

Devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımıza yönelik olarak ilimiz merkez, belde ve köyleri ile Şarkikaraağaç, Eğirdir, Gelendost, Senirkent, Uluborlu, Yenişarbademli ilçelerimizin merkez, belde ve köylerinde, Yalvaç ilçemizin taşımalı eğitim yapan okulları ile kasaba ve köylerinde, Sütçüler ilçemizin Kesme ve Kasımlar köylerinde 07.01.2020 Salı günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.