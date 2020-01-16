Wi-Fi yüzünden hapse girebilirsiniz

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, internet abonelerinin kablosuz bağlantı olan Wi-Fi şifrelerini herkesle paylaşmaması gerektiğini, aksi halde bu Wi-Fi adresi üzerinden işlenen tüm suçlara ortak olacağını söyledi.Yargıtay'ın kararını hatırlatan Türk Telekom CEO'su Ümit Önal,dedi.KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ