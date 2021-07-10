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Isparta Meydan AVM Kültür Merkezinde 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali

Isparta Meydan AVM Kültür Merkezinde 1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali
ISPARTA
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Isparta Meydan AVM Kültür Merkezinde
1. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali
 
 
Isparta Belediyesinin katkıları ve ev sahipliğinde Uluslararası Ada ülkesi Sanatçıları 1.Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, Isparta Meydan AVM, Belediye Kültür Merkezinde başladı.
Resim, grafik, müzik, karikatür, el sanatları ve edebiyat temalarından oluşan festival saat 11.00’da sergi açılışı ile başladı. Festivalin açılışı ilginç bir tema ile gerçekleştirildi. Bugünü 100 yıl sonrasına aktarabilmek adına açılış “100 yıl sonrasına mektuplar” sergisi ile start aldı.
Festivale Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen de katıldı. Festivalde 70 ülkeden 450 sanatçı ve eserleri yer alıyor.
Festivalin ve serginin küratörü Keziban Ertuğrul Yıldırım festivale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım, “Isparta Belediyesinin ev sahipliğinde böyle güzel bir mekanda böyle bir etkinliği düzenliyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Festivalimize ve sergimize 70 ülkeden katılım sağlanıyor. 9 ülkenin ortak projesi oldu. Zor bir pandemi süreci geçirdik, dışarıyı özledik. Bizde bu sergimizin adını dünya koyduk. Temamız 100 yıl sonrasına bugünü anlatan mektuplar. 100 yılda bir böyle olayların olduğunu öğrendim. İlgimi çekti ve arkadaşlarımızla birlikte böyle bir isim koyduk” dedi.
Kosova’dan gelen proje partnerlerinden Kiragi Karikatür Sanatçıları gurubu adına Agim Krasniqi de yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ve katılımlarından dolayı tüm sanatseverlere teşekkür etti. Karikatürlerinde pandemi sürecine ilişkin yaşananlara yer verdiğini de aktaran Krasniqi, Kosova’dan selamlar getirdiğini söyledi.
ISUBÜ Eğirdir MYO Öğretim Görevlisi ve festival küratörlerinden Çetin Meydan, Belediye Kültür Merkezinin Isparta’nın yıllardır özlediği bir açığı kapattığını aktardı. Meydan, Kültür Merkezinin Isparta’ya nefes olacağını söyleyerek, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Konuyu turizm açısından ele aldığını ve turizm ile sanatın birbirinden ayrılmaz bir ikili olduğunu söyleyen Meydan, “Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde her gün bir etkinlik vardır. Etkinliğe dışarıdan katılanlar o şehirde bir gece daha kalarak o kentin ekonomisine ciddi katkı sağlar” derken, Belediye Kültür Merkezinin de bu sayede hem kültüre, sanata hem de turizme katkı sağlayacağını aktardı.
Festivalin ev sahipliğini gerçekleştiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, tüm sanatçıları şehirde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, herkesin içerisinde bir sanat ruhunun bulunduğunu kaydederek, “Herkesin içerisinde bir sanat cevheri olduğunu düşünüyorum ancak kimse bu işe başlamadan bunu anlayamıyor. Bu festivalle, bu sergiyle birlikte Isparta’mızda gizli kalmış cevherlerin de çıkacağı düşüncesindeyim. Çok geniş kapsamlı bir sergi. 4 gün önce açmış olduğumuz bu salon bizlerin gurur kaynağı oldu ve bu salonun bu şekilde tanıtılarak hizmet vermesi mutlu etti. Bu salonları, kültür merkezini açabilmek için çok emek verdik, Isparta’nın bir çeyrek ömrü gitti. Sonunda mutlu sona ulaştığımızı görüyorum. Sosyal ve kültürel etkinliklere ve her türlü çalışmaya açık bir alan, güzel bir ortam. 70 ülkeden sanatçılarımızın eserlerinin yer alması bizim için çok değerli. Bu konuya emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
2019 yılında Eğirdir’de düzenlenen etkinlikte de yer aldığını ancak daha sonra bugüne kadar geçen süreçte pandemi dolayısıyla bu tür etkinliklerin yapılamadığını hatırlatan Başdeğirmen, “Önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerin çok daha farklı olacağı inancındayım. Bu bir başlangıç, bir yıl sonraki tekrarında bu salona sığmayacağız. Sanatseverlerimiz, Ispartalı vatandaşlarımız ve siz değerli misafirlerimizle burası çok daha güzel olacak. Uluslararası etkinliğin devamlılığını sağlayacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu. 
Etkinlikler saat 12.00’da Kars Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarından Öğretim Görevlisi Uğur Özen’in Kaymakkapı Meydanında canlı Workshop’u ile devam etti.
Yine gün içerisinde Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde saat 14.00-15.00 arasında TV Spikeri Gönül Ak ve Ersin Ak tarafından Seyirlik Radyo Programı, ile 15.30-16.30 saatleri arasında Öğr. Fatma Tuna, Behçet Akgün, Masalcı Dede Senayi Önal, Şair Prof. Dr. Salih Okumuş, Şair Fatma Bacara’nın Masal Anlatımı ve Şiir Dinletisi yer alacak.
Saat 18.00’de Kirazlıdere’de Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Etkinliği kapsamında Uçurtmanı Al da Gel Etkinliği bulunuyor.
Ayrıca akşam saat 20.30’da Belediye Kültür Merkezinde Piyanist Adil Levent Yüksel, Keman Pelin Özkan Köse, Solist Neşe Ebru Yüksel tarafından Rapsodi Trio Konseri ile saat 21.15’de Piyanist Tutu Aydınoğlu, Piyanist Musfiq Guliyev, Keman Tahmine Abdullayeva’nin Piyano Resitali yer alacak.
 
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