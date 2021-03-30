ERDOĞAN YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLADI

DÜŞÜK RİSKLİ TEK İL

ORTA RİSKLİ İLLER

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Isparta

Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin yeni risk haritasını açıkladı. Güncel haritaya göre toplam 58 il kırmızı olduKovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, Türkiye genelinde düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il Şırnak oldu.Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu.Ağrı, Kars,Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu.Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre İstanbul, Ankara ve İzmirçok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.