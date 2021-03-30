GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA BALIK SİPARİŞ

81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
ISPARTA
G.Tarihi: 29.03.2021 20:52
0
Isparta Düğün Salonları
Son Dakika... Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan alınan kararları açıkladı
Son Dakika Haberi; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3,5 saat süren Kabine Toplantısı'ndan sonra alınan kararları açıkladı. İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında tüm Türkiye'nin merakla beklediği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı.
 
  • Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.  Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
  •   Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek.
  •   Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.
  •   Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
  •   (Ramazan ayı) Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız.
  •    Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır.

HUKUK VE EKONOMİ ALANINDAKİ REFORMLAR
Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımların neticesinde değişimleri hep korumuş olmasıdır. Salgın döneminde de bu çizgiden asla kopmadık. Geçtiğimiz yıl yargı reformu strateji belgemizi hazırlamış ardından da buna uygun hukuki adımlarımızı atmaya başlamıştık.

Bu ayın başında insan eylem hakları planını kamuoyuna sunduk. Yaklaşık 3 hafta öncede ekonomik reformlarımızı açıklamıştık. Türkiye ekonomisinin potansiyelinin göstergesi zaman zaman ortaya çıkan temelsiz finans hareketleri değil işte bu reform gündemidir. Hukuktan ekonomiye kadar uzanan ve milletimiz tarafından memnuniyetle karşılanan reform programlarımızın takvimine uygun devam edeceğiz.

YENİ ANAYASA
Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız, milletimize sözünü verdiğimiz sivil anayasadır. Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerle hazırlanan yasaların, milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin hukukuna zerh edilmiş, beklenen neticelere ulaşamamıştır. Mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin nedeni de işte budur. Sistemi artık 3. yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirmemizin de farkındayız.

ÜRETİMDE AKSAKLIĞA MEYDAN VERİLMEDİ
Fabrikalarda çarklar hiç durmadı. Üretimin iç ve dış pazarlara ulaştırılmasında aksaklığa meydan verilmedi. Kapasite genişleten fabrikalarımız gereken makinaları bulmakta zorlanıyor. Küresel lojistik tıkanıklar Türkiye'nin geniş havzaya kolayca mal ulaştırma avantajını öne çıkarıyor. Dün şehir hastaneleri için bize demediklerini bırakmayanlar bugün niye daha çok hastane yapmadığımızı sorguluyorlar.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan her gelişme Türkiye'ye 19 yılda kazandırdığımız yatırımların anlamını çok daha iyi gösterecektir. Menşeine, rengine, inancına bakmaksızın bir kez daha sesleniyorum; gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Dün ülkemize yatırımlar yapanlar bugün büyüyen pazar ve kazançlarıyla meyvelerini topluyorlar. Bugün yatırım yapanlar çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir.

Ülkemiz terörle mücadele ederken, terör örgütü diliyle konuşanlar hiç eksik olmadı. 15 Temmuz'da milletimiz darbeye direnirken, darbe şakşakçılığı yapanları da unutmadık.

Erdoğan, "Şartların el verdiği her durumda normalleşme adımlarını atarak kısıtlamalardan bunalan milletimize nefes aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ
"Özellikle salgının tedbirleri hususunda herkesin polisi kendi vicdanı ve aklı olmak mecburiyetindedir. Vaka, hasta ve vefat sayılarının artması, bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır. Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşmamızın etkilerini sahada görmeye başladık. Bu sayede ileri yaş gruplarının vaka, hasta ve yoğun bakım rakamları içindeki oranları belirgin şekilde azaldı. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uygun şekilde çalışabilecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek. Bu mübarek ay boyunca, ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. Sadece ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacaktır."

'ÜLKEMİZİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAKTA KARARLIYIZ'
Tabi ülkemizde felaket tellalları geçmişte olduğu gibi günümüzde de ön plandadır. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken, diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğu yapıyor. Her yatırıma karşı "istemeyiz" diye ortaya döküldü. Ülkemiz terörle mücadele ederken birileri terör ağzıyla konuşmayı durdurmadı. Her krizde, insanların sokağa dökülüp ortalığı yakıp yıkması umuduyla olanları biliyoruz. Türkiye, sağlam altyapısı sürekli büyüyen kapasitesi yetişmiş insan gücü, cesur girişimci ve ihracatçı potansiyeliyle hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Asırlık senaryoların ürünleri prangaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bozarak önümüze çıkan engelleri birer birer aşarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Türkiye'nin önünü başka türlü kesemeyeceklerini anlayanlar, şimdi de gözlerini milletimizin birliğine kardeşliğine dikmiştir. Gezi Olayları'ndan, 15 Temmuz'a kadar milletimizi kendi içinde parçalayıp kırmak birbirine düşürmektir. Hamdolsun dünyanın pek çok yerinde başarıya ulaşan bölücülük oyunu Türkiye'de tutmamıştır, tutmayacaktır.  Yaşadığımız olayların bundan sonrası için çok daha dikkatli olmamız gerektiğini göstermektedir. Savunma sanayinden enerji sektörüne, siyasi özgürlüklere kadar sayısız yaşadığımız örneklere kadar bu riyakarlıklara kabul etmedik, etmeyeceğiz. Suriye'den Libya'ya Kıbrıs'tan Karadağ'a her yerdeki mücadelemizi başarıya ulaştırdık. Bize yüksek perdeden siyaset ve demokrasi dersi çalışanlar bu kararlı duruş karşısında eşit şartlarda ilişki tesis etmeye mecbur kalmışlardır. Önümüzdeki dönemde hayırlı gelişmeleri beraber yaşayacak, göreceğiz. Bu hayırlı dönem için çok daha fazla çalışacağız. İnşallah 2023'e varmadan bu başarıya ulaşacağımız inanıyoruz, yeni anayasamızla bunu taçlandıracağız. Son 8 yıldır neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırıları, nasıl bertaraf ettiğimizi anlatırken yaşanan sıkıntıları da gözardı etmiyoruz.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
En son dakika haber: 81 ile yeni koronavirüs genelgesi gönderildi...
ISPARTA KORONA-19 HARİTASINDA KIRMIZIYA DÖNDÜ
81 İLDE UYGULANACAK! İŞTE YENİ KARARLAR VE RAMAZAN BAYRAMI TEDBİRLERİ
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu...
Isparta'da Salgın Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Isparta'da 15 kg esrar maddesi ele geçirildi
Isparta'nın Gül Yağı ve Gül Suyu Doğal ibaresiyle satılacak!
60 Yaş üzerine sistem aktif edildi... Peki randevu nasıl alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti...
ISPARTA HABER: EĞİRDİR ORYANTİRİNG YARIŞLARI İLE ŞENLENDİ
AŞI ZİRVESİ YAPILDI İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR....
Isparta Haber: ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir''
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN BERAT KANDİLİ MESAJI
Isparta Afet Bilinci Kazanıyor
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK
JASAT TİMLERİ ISPARTA'DA YAKALADI
ATLI DAYANIKLILIK YARIŞLARINDA ISPARTA BAŞARISI
Isparta Haber: LEADER Lansman Toplantısı Yapıldı
460 yıllık tarihi ‘Üzüm Pazarı’ sadece Isparta’nın değil...
Kamuda dikkat çeken “katı” sınırlama
YENİ MUTANT VİRÜSLER DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ
Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...
Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor! Beyaz alarm!
Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladı
Isparta'da Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARI
Aziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih Edildi
Çanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldı
Isparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattı
AVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetim
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
‘BAHARA MERHABA’ ORYANTİRİNG YARIŞLARIAziz Şehidimiz İle Kahraman Gazimizin Madalya ve Beratları Tevcih EdildiÇanakkale Zaferinin 106. Yıl dönümüzde Şehitlerimiz Isparta'da Saygı ve Minnet ile anıldıIsparta Gülü ve Lavantası motifleri bahçedeki ağaçlara renk kattıAVM’ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçilerde denetimIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleri
nidua Ispartaısparta gelinliknidua instagramnidua instagramnidua whatsAppısparta cam balkonısparta duşakabintürker kapındatürker kapındaISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİISPARTA AKTAR ISPARTA bilgisayar tamiriisparta oto ekspertizISPARTA egzoz tamiriISPARTA egzoz tamiriısparta bowling salonuISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞEMEKLİ EK ÖDEMESİ NE KADAR? 414 TL'LİK ARTIŞ23 Mart 2021
Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....Son dakika Isparta haber: Zirai don geliyor....23 Mart 2021
Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor! Beyaz alarm! Isparta'da Kar Yağışı Bekleniyor! Beyaz alarm!24 Mart 2021
Kamuda dikkat çeken “katı” sınırlamaKamuda dikkat çeken “katı” sınırlama25 Mart 2021
Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...Isparta'da geleneksel meslekler geleceğe taşınıyor...24 Mart 2021
Isparta'da Dil ve Konuşma Terapisi ÜnitesiIsparta'da Dil ve Konuşma Terapisi Ünitesi24 Mart 2021
SANAYİCİYE ÇATI GES İÇİN FİNANSMAN DESTEĞSANAYİCİYE ÇATI GES İÇİN FİNANSMAN DESTEĞ23 Mart 2021
JASAT TİMLERİ ISPARTA'DA YAKALADIJASAT TİMLERİ ISPARTA'DA YAKALADI25 Mart 2021
​GÖLGE KABİNEDEN NİĞDELİ PATATES ÜRETİCİLERİNE ZİYARET!​GÖLGE KABİNEDEN NİĞDELİ PATATES ÜRETİCİLERİNE ZİYARET!23 Mart 2021
haber bulteni: Korsan İbo ile Asena’yı ölüm ayırdı… haber bulteni: Korsan İbo ile Asena’yı ölüm ayırdı… 23 Mart 2021
Merkez Isparta Projesi için geri sayım başladıMerkez Isparta Projesi için geri sayım başladı24 Mart 2021
Isparta'da Sanayi ve Ticaret Müzesi KurulacakIsparta'da Sanayi ve Ticaret Müzesi Kurulacak24 Mart 2021
Isparta'da spor salonları, özel spor salonları ve halı sahalarda denetim...Isparta'da spor salonları, özel spor salonları ve halı sahalarda denetim...24 Mart 2021
460 yıllık tarihi ‘Üzüm Pazarı’ sadece Isparta’nın değil...460 yıllık tarihi ‘Üzüm Pazarı’ sadece Isparta’nın değil...25 Mart 2021
YENİ MUTANT VİRÜSLER DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜYENİ MUTANT VİRÜSLER DAHA BULAŞICI DAHA GÜÇLÜ25 Mart 2021
​KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK’TEN ULU ÇINARLARA ANLAMLI HEDİYE​KAYMAKAM ÇELİK VE BAŞKAN VELİ GÖK’TEN ULU ÇINARLARA ANLAMLI HEDİYE23 Mart 2021
AYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİKAYM'NİN KARARI DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞİKLİK26 Mart 2021
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANINA GELENDOST SPOR FORMASI TAKDİM EDİLDİISPARTA BELEDİYE BAŞKANINA GELENDOST SPOR FORMASI TAKDİM EDİLDİ23 Mart 2021
Folkart Yapı’nın İletişim Ajansı Konkuru SonuçlandıFolkart Yapı’nın İletişim Ajansı Konkuru Sonuçlandı24 Mart 2021
Isparta Haber: LEADER Lansman Toplantısı YapıldıIsparta Haber: LEADER Lansman Toplantısı Yapıldı25 Mart 2021