Isparta İyilikte Yarışanlar(Isparta İyilikder) adıyla faaliyet gösteren gönüllü kuruluşumuz gönüllüler ve hayırseverler ile yeni bir hizmete başladıHer hafta 1500 yetim garip ve yoksula, çorba, ekmek, su baklava ve pilav dağıtımı yapmaktadırTemizlik, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek hijyenik bir ortamda paket dağıtımla gerçekleşen bu hizmet ile haftada bir gün gariplerin yoksulların karınları bir güzel doyması hedeflendiDevam eden yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarımızdan/projelerden kendimizde kayıtlı olan yetim ve yoksul ailelerimiz, her hafta düzenli olarak bu hizmete davet edilmekte ve almak isteyen tüm kayıtlı ailelerimiz bu hizmetten yararlanmaktadırKim kendisine ve yakınlarını adına hayır yapmak isterse müracaat edebilmekte...Gönlümüz arzu eder ki her hafta bu faaliyeti düzenli olarak sürdürelim.Tüm gönüllü kardeşlerimize ve destekleriniz esirgemeyen dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.Kaynak: Isparta İyilikder