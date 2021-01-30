Her hafta 1500 yetim garip ve yoksula, çorba, ekmek, su baklava ve pilav dağıtımı yapmaktadır
Temizlik, maske, mesafe kurallarına dikkat ederek hijyenik bir ortamda paket dağıtımla gerçekleşen bu hizmet ile haftada bir gün gariplerin yoksulların karınları bir güzel doyması hedeflendi
Devam eden yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarımızdan/projelerden kendimizde kayıtlı olan yetim ve yoksul ailelerimiz, her hafta düzenli olarak bu hizmete davet edilmekte ve almak isteyen tüm kayıtlı ailelerimiz bu hizmetten yararlanmaktadır
Kim kendisine ve yakınlarını adına hayır yapmak isterse müracaat edebilmekte...
Gönlümüz arzu eder ki her hafta bu faaliyeti düzenli olarak sürdürelim.
Tüm gönüllü kardeşlerimize ve destekleriniz esirgemeyen dostlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.
Kaynak: Isparta İyilikder