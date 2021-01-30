Son dakika... Fahiş fiyatlar için en kritik adım atıldı! Yeni sistem devreye alındı
Son dakika haberi... Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısına ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada Erken Uyarı Sistemi oluşturulmasına karar verildiği duyuruldu. Kurulan sistemle beraber tarladan son etiket fiyatına kadarki tüm aşamalar kayıt altına alınacak.
Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinde (Gıda Komitesi), Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'in katılımıyla toplandı.
Toplantıda, Türkiye'de işlenmiş ve işlenmemiş gıda fiyat gelişmelerinin yanı sıra salgın sürecinin 2020 yılı gıda fiyatlarına etkisi, küresel tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin hususlar ve 2021 yılı beklentileri değerlendirildi.
Uluslararası arz-talep gelişmeleri ve salgının seyri göz önünde bulundurularak, bazı gıda ürünlerinde son aylarda alınan tedbirlerin fiyatlar üzerindeki etkileri ele alındı.
Komitenin, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ileriye dönük üretim ve fiyat gelişmelerini öngörebilmesini kolaylaştıracak veri tabanlı çalışmaları sürdürmesi kararlaştırıldı.
GIDA FİYATLARI İÇİN YENİ SİSTEM DEVREDE
Toplantıda tarımsal ürünler ve gıda piyasalarındaki gelişmeler konusunda zamanlı kararlar almaya fayda sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi oluşturulması kararı alındı.
SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
3 aşamalı takip
Ön görülen sistem 3 ayaklı olacak. Tarımsal üretime yönelik olarak kurulacak bir erken uyarı sisteminin ilk bileşeni arz izleme olarak adlandırılıyor. Arz izleme sistemi tarımsal ürünlerde tohumdan hasada kadar geçen süre içerisinde oluşabilecek riskler takip edilecek.
Tarlada risk ve arz tespiti
Sıcaklık, güneş ışığı, yağış, don, dolu, hastalık, nem gibi riskler tüm bölgelerde anlık olarak tespit edip ortaya çıkarılacak. Arz eksikliklerini ürün bazında tespiti de bu şekilde sağlanacak.
Tarladan reyona fiyat takibi
İkinci bileşen fiyat izleme boyutu olacak.
Üçüncü ve son bileşen ise arz zinciri izleme olarak nitelendiriliyor. Arz zinciri izleme sistemi, tarladan markete kadar olan süreçte her aşamada ürün fiyatında oluşan eklentiler takip edilecek.