İŞSİZLİK VERİLERİ

Türkiye geneli 2021 yılı Ağustos ayı işsizlik oranı % 12,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl Ağustos ayında işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye geneli 2020 yılı işsizlik oranı %13,2 iken bölgemizde (TR61: Isparta, Burdur, Antalya) %12,2 seviyelerinde gerçekleşti.

KAYITLI İŞSİZ SAYILARI

AÇIK İŞ SAYISI OCAK-EYLÜL

Ocak-Eylül döneminde 8080 kişilik açık iş ilanı açıldı.

Açık İş Sayıları Ana Sektöre Göre Dağılım:

İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI

Ocak – Eylül döneminde toplam 7295 kişi işe yerleştirildi.

Hizmet Sektöründe 3908 kişi işe yerleştirilirken, Sanayi Sektöründe 2194, İnşaat Sektöründe 1147 ve Tarım Sektöründe 46 kişi işe yerleştirildi.

Ocak-Eylül ayları arasında işe yerleştirme oranlarına bakıldığında yaş durumu baz alındığında gençlerin %52’si işe yerleşirken, öğrenim durumu bazında %46 oranında ilköğretim mezununun işe yerleştiği görülmüştür.

AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Programları kapsamında düzenlenen 884 kurs ve programa 2927 kişi katılırken 1704 kişi kurs ve programlardan sonra istihdam edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaklaşık %60’ı istihdam edilmiştir.

OCAK-EYLÜL 2019-2020-2021 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

2019 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 4983 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 2968, toplam ödenen miktar ise 20.600.000 TL’dir.

2020 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 6733 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 1618, toplam ödenen miktar ise 19.800.000 TL’dir.

2021 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 3862 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 1565, toplam ödenen miktar ise 8.400.000 TL’dir.

DEVAM EDEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ağaçlandırma ve Çevre Temizliği konulu 30 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Restorasyon Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması konulu 19 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. ile Çevre Temizliği konulu 8 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta İl Müftülüğü ile Çevre Temizliği konulu 7 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Temizlik İşleri konulu 137 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor. Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çevre Temizliği konulu 55 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.

TALEP EDİLEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi, Ağaçlandırma ve Park düzenlemeleri konularında 250 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. SDÜ tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi, Ağaçlandırma ve Park düzenlemeleri konularında 100 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Isparta Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemeleri konularında 400 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Gelendost Belediye Başkanlığı tarafından Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi konusunda 20 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.

Sütçüler Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemesi konularında 15 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Aksu Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemesi konularında 10 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Sav Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi ve Park düzenlemesi konularında 10 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Uluborlu Köylere Hiz. Göt. Bir. Bşk. tarafından Çevre Temizliği, Ağaçlandırma ve Park düzenlemesi konularında 6 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir. Yenişarbademli Kaymakamlığı tarafından Çevre Temizliği konusunda 9 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.

Isparta’da 2021 yılı Ocak Ayın’dan bu yana kayıtlı işsiz sayısı 17878 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısının belirlenmesinde cinsiyete göre dağılım ele alındığında 9654 kayıtlı kadın işsiz bulunurken, kayıtlı erkek işsiz sayısı ise 8224 olarak tespit edildi.Kayıtlı işsiz sayısının yaş gruplarına göre ele alındığında ise %59’unun genç issizlerden oluştuğu gözlemlendi.Kayıtlı işsizler öğrenim durumuna göre değerlendirildiğinde lise ve dengi okul mezunu işsizlerin oranı %40 olarak tespit edilmiştir.Hizmet Sektöründe Açık İş Sayısı: 4254 iken, Sanayi Sektöründe Açık İş Sayısı: 595, İnşaat Sektöründe Açık İş Sayısı: 1158 ve Tarım Sektöründe Açık İş Sayısı: 73 olarak gerçekleşti.