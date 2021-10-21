GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA İŞKUR VERİLERİ AÇIKLADI

ISPARTA İŞKUR VERİLERİ AÇIKLADI
ISPARTA
40 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU BASIN TOPLANTISI BİLGİ NOTU
 
İŞSİZLİK VERİLERİ
  • Türkiye geneli 2021 yılı Ağustos ayı işsizlik oranı % 12,1 olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl Ağustos ayında işsizlik oranı %13,2 olarak gerçekleşmişti.
  • Türkiye geneli 2020 yılı işsizlik oranı %13,2 iken bölgemizde (TR61: Isparta, Burdur, Antalya) %12,2 seviyelerinde gerçekleşti.
 
KAYITLI İŞSİZ SAYILARI
Isparta’da 2021 yılı Ocak Ayın’dan bu yana kayıtlı işsiz sayısı 17878 olarak kayıtlara geçti. Kayıtlı işsiz sayısının belirlenmesinde cinsiyete   göre   dağılım   ele   alındığında   9654   kayıtlı   kadın   işsiz   bulunurken,  kayıtlı   erkek işsiz  sayısı ise 8224 olarak tespit edildi.
Kayıtlı    işsiz    sayısının    yaş    gruplarına   göre   ele    alındığında   ise    %59’unun    genç    issizlerden    oluştuğu   gözlemlendi.
Kayıtlı   işsizler   öğrenim   durumuna   göre   değerlendirildiğinde   lise   ve  dengi  okul mezunu işsizlerin oranı %40 olarak tespit edilmiştir.
 
                                                                  AÇIK İŞ SAYISI OCAK-EYLÜL
Ocak-Eylül döneminde 8080 kişilik açık iş ilanı açıldı.
Açık İş Sayıları Ana Sektöre Göre Dağılım:
Hizmet Sektöründe Açık İş Sayısı: 4254  iken, Sanayi Sektöründe Açık İş Sayısı: 595, İnşaat Sektöründe Açık İş Sayısı: 1158 ve Tarım Sektöründe Açık İş Sayısı: 73 olarak gerçekleşti.
 
İŞE YERLEŞTİRME SAYILARI
  • Ocak – Eylül döneminde toplam 7295 kişi işe yerleştirildi.
  • Hizmet Sektöründe 3908 kişi işe  yerleştirilirken, Sanayi Sektöründe 2194, İnşaat Sektöründe 1147 ve Tarım Sektöründe 46 kişi işe yerleştirildi.
  • Ocak-Eylül ayları arasında işe yerleştirme oranlarına bakıldığında yaş durumu baz alındığında gençlerin %52’si işe yerleşirken, öğrenim durumu bazında %46 oranında ilköğretim mezununun işe yerleştiği görülmüştür.
AKTİF İŞGÜCÜ PROGRAMLARI
  • Aktif İşgücü Programları kapsamında düzenlenen 884 kurs ve programa 2927 kişi katılırken 1704 kişi kurs ve programlardan sonra istihdam edilmiştir. Buna göre katılımcıların yaklaşık %60’ı istihdam edilmiştir.
 
OCAK-EYLÜL 2019-2020-2021 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ
  • 2019 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 4983 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 2968, toplam ödenen miktar ise 20.600.000 TL’dir.
  • 2020 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 6733 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 1618, toplam ödenen miktar ise 19.800.000 TL’dir.
  • 2021 yılı Ocak-Eylül ayları arasında işsizlik ödeneğine 3862 kişi başvururken, hak eden kişi sayısı 1565, toplam ödenen miktar ise 8.400.000 TL’dir.
 
 
DEVAM EDEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
  1. ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Ağaçlandırma ve Çevre Temizliği konulu 30 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  2. Isparta Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Restorasyon Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması konulu 19 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  3. Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müd. ile Çevre Temizliği konulu 8 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  4. Isparta   İl    Müftülüğü   ile   Çevre   Temizliği   konulu  7  kişilik   Toplum   Yararına   Program  devam  ediyor.
  5. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Temizlik İşleri konulu 137 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
  6. Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile Çevre Temizliği konulu 55 kişilik Toplum Yararına Program devam ediyor.
 image

 
TALEP EDİLEN TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR
  1. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi, Ağaçlandırma ve Park düzenlemeleri konularında 250 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  2. SDÜ tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi, Ağaçlandırma ve Park düzenlemeleri konularında 100 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  3. Isparta Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemeleri konularında 400 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  4. Gelendost Belediye Başkanlığı tarafından Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi konusunda 20 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  1. Sütçüler Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemesi konularında 15 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  2. Aksu Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği ve Park düzenlemesi konularında 10 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  3. Sav Belediye Başkanlığı tarafından Çevre Temizliği, Kamusal Alt Yapının Yenilenmesi ve Park düzenlemesi konularında 10 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  4. Uluborlu Köylere Hiz. Göt. Bir. Bşk. tarafından Çevre Temizliği, Ağaçlandırma ve Park düzenlemesi konularında 6 kişilik Toplum Yararına Program düzenlenmesi talep edilmektedir.
  5. Yenişarbademli  Kaymakamlığı  tarafından Çevre Temizliği  konusunda 9  kişilik  Toplum  Yararına Program  düzenlenmesi talep edilmektedir.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA İŞKUR VERİLERİ AÇIKLADIISPARTA İŞKUR VERİLERİ AÇIKLADI
DOĞUNUN LEZZETİ GASTRO ANTEP İLE ISPARTA'YA GELDİ
KURUMSAL EKSPERTİZ PİLOT GARAGE SEKTÖRE ÇEKİ DÜZEN VERDİ
Isparta'nın Yöresel Ürünleri YÖREX Fuarında!
Isparta Haber: Elmanın Başkentinde Hasat Zamanı ISPARTA HABER: ELMANIN BAŞKENTİNDE HASAT ZAMANI
Doğa ile iç içe Isparta’dan Sagalossos’a turizm yoluDOĞA İLE İÇ İÇE ISPARTA’DAN SAGALOSSOS’A TURİZM YOLU
ISPARTA'DA YUNUSLAR GÖREVDE!
Isparta'da gümrük kaçağı mallar ele geçirildi
Isparta 19 Ekim Muhtarlar Günü KutlandıISPARTA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ KUTLANDI
15 Ekim Dünya Kadın Çiftçileri Günü ödülü bu yılda Isparta'nın15 EKİM DÜNYA KADIN ÇİFTÇİLERİ GÜNÜ ÖDÜLÜ BU YILDA ISPARTA'NIN
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Muhtarlar Günü Mesajı
Isparta'da uyuşturucu operasyonları: dedektör burunlar görevde
Isparta'da narkotik operasyon! Uyuşturucuya geçit yok!
Bu özel hediye gençler için hazırlandı
ETNİK GİYİMİN ADRESİ İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU AÇILDI
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Mevlit Kandili Mesajı
BİNLERCE KİŞİYE VERGİ MÜJDESİ
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü
ISPARTA'DA KARADA Kİ EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA
Isparta ve Burdur dostluk yolu için sürücülere önemli duyuru
ISPARTA'DA KAÇAK HAZİNE VE TARİHİ ESER AVCILARINA OPERASYON!
Isparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'te
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıISPARTA MERKEZ KÖY VE MAHALLE MUHTARLARI TOPLANTISI YAPILDI
2022 asgari ücret için yeni açıklama: 45 yıla bedel olacak
ISPARTA'DA BURADA TRAFİĞE NASIL ÇÖZÜM GETİRİLMELİ?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Bu özel hediye gençler için hazırlandıBu özel hediye gençler için hazırlandı17 Ekim 2021
Isparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'teIsparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'te15 Ekim 2021
TYP İLE ISPARTA'DA DAVRAZ KAYAK MERKEZİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİTYP İLE ISPARTA'DA DAVRAZ KAYAK MERKEZİNİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ15 Ekim 2021
Sınava hazırlık kursları evlere taşınıyorSınava hazırlık kursları evlere taşınıyor15 Ekim 2021
Isparta Belediye Başkanı Balkan Şampiyonu Savaş’ı kutladıIsparta Belediye Başkanı Balkan Şampiyonu Savaş’ı kutladı16 Ekim 2021
Isparta'da trafik kazası: 1 kişi öldüIsparta'da trafik kazası: 1 kişi öldü16 Ekim 2021
ISPARTA'DA KARADA Kİ EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TAISPARTA'DA KARADA Kİ EN TAZE BALIKLAR KAYA BALIK'TA15 Ekim 2021
Isparta IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vefat EttiIsparta IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Vefat Etti16 Ekim 2021
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği rahatlıyorIsparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği rahatlıyor19 Ekim 2021
ETNİK GİYİMİN ADRESİ İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU AÇILDIETNİK GİYİMİN ADRESİ İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU AÇILDI17 Ekim 2021
ISPARTA'DA ATLA ÇOK GÜZEL HAREKETLER!ISPARTA'DA ATLA ÇOK GÜZEL HAREKETLER!17 Ekim 2021
ISPARTA'DA ERKEKLERE ÖZEL MANİKÜR PEDİKÜR ISPARTA'DA ERKEKLERE ÖZEL MANİKÜR PEDİKÜR 19 Ekim 2021
Isparta'da uyuşturucu operasyonları: dedektör burunlar görevdeIsparta'da uyuşturucu operasyonları: dedektör burunlar görevde18 Ekim 2021
ISPARTA'DA KAÇAK HAZİNE VE TARİHİ ESER AVCILARINA OPERASYON!ISPARTA'DA KAÇAK HAZİNE VE TARİHİ ESER AVCILARINA OPERASYON!15 Ekim 2021
Isparta ve Burdur dostluk yolu için sürücülere önemli duyuruIsparta ve Burdur dostluk yolu için sürücülere önemli duyuru15 Ekim 2021
BİNLERCE KİŞİYE VERGİ MÜJDESİBİNLERCE KİŞİYE VERGİ MÜJDESİ16 Ekim 2021
Isparta'da gümrük kaçağı mallar ele geçirildiIsparta'da gümrük kaçağı mallar ele geçirildi19 Ekim 2021
Isparta'da Kaymakamlık'tan öğrencilere destekIsparta'da Kaymakamlık'tan öğrencilere destek15 Ekim 2021
ISPARTA'DA YUNUSLAR GÖREVDE!ISPARTA'DA YUNUSLAR GÖREVDE!20 Ekim 2021
Isparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı YapıldıIsparta Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı14 Ekim 2021