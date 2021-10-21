Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi toplantı ve konferans salonunda 20.10.2021 günü 09:00 - 12:00 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında iki oturum halinde Sayın Polis Başmüfettişlerimizce, Özel Güvenlik Hukuku – Genel Kolluk İş Birliği ve Güvenlik farkındalığı konuları ve KAAN projesi ile olarak il ve ilçelerimizde görev yapan toplamda 680 Özel Güvenlik Görevlisi, 150 genel kolluk, 68 site yöneticisi ve birim yetkililerine eğitim verilmiştir.Halkımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.