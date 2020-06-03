İSKENDERCİMM VE EKREM COŞKUN DÖNER LEZZETLERİ YENİDEN SİZLERLE

İskendercimm

Ekrem Coşkun Döner



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Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verenvenormalleşme sürecine girilmesiyle yeniden açıldı.Uzun aranın ardından müşterilerini yeniden ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden İskendercimm ve Ekrem Coşkun Döner işletmecileri, tüm tedbirleri alarak hizmet vermeye başladıklarını belirtti. Müşterilerin sağlığını ön planda tuttuklarını anlatan Ekrem Çoşkun Döner, "İşletmemizde günlük dezenfeksiyon yapılıyor. Oturma düzenini ve masalar arasında istenilen mesafeyi ayarladık. 10 kişiden fazla grupları şu an için almayacağız. Müşterilerimizle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduk." diye konuştu.Yaprak Dönerin Isparta'daki en lezzetli durağı Ekrem Coşkun Döner ve Tavuk iskender, Et iskenderin efsane ismi İskendercimm şubeleri Uygun fiyatlı menüleriyle hemen çarşı merkezde...! Evden sipariş vermek isteyenler için ise Yemek Sepetinde...!