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ISPARTA İŞ - ELEMAN İLANI
ISPARTA İŞ - ELEMAN İLANI
ISPARTA
Tarih:
29.07.2021 01:29
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Isparta'da iş yeri için tezgahtar aranıyor!
Pastanede çalışacak satış görevlisi ( Tezgahtar ) işe alınacaktır.
İletişim:
+90 542 685 27 72
Not:
''
Tercihen 30 yaşını geçmemiş olması ''
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