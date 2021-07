Başdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsiniz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta-Antalya BAKA uzmanları, Antalya Sanayici ve İş insanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediyesi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının işbirliğiyle gerçekleşen Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Tanıtım Gezisi kapsamında şehre geldi.Şehre gelen heyet ilk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, şehrin gül, lavanta, tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin heyete bilgiler verdi, belediye olarak turizme yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, “Sizler bizim turizm, gönül elçilerimizsiniz” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ileri ki zamanda misafirleri şehirde ağırlamak ve güzellikleri paylaşmak istediklerini dile getirdi. Isparta’nın hızla gelişen ve modernleşen bir şehir olduğundan bahseden Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mız yaşanabilirliği yüksek bir il. Son 5 yıl içerisinde yaşanabilir şehirler arasında ilk beşte, yine güvenlik anlamında ilk beşte yer alan bir iliz. Dışarıdan gelen bir turistimiz, vatandaşımız o şehirdeki yaşanabilirliği ve güvenliği ön planda tutuyor. Isparta’mız bunlarda ön planda, aynı zamanda güzellikleri ve dört mevsimi yaşayabilen ve dört mevsim de turist ağırlayabilen bir il. Isparta’mızın bilinirliğini sizlerin de sayesinde çok daha fazla artırmak istiyoruz. Antalya, dünyanın en çok turist çeken merkezlerinden birisi. Antalya’ya gelen turistlerden bizlerde istifade etmek istiyoruz. Günübirlik de, yatılı da olsa Isparta’mıza daha fazla insan gelerek şehrimizi ziyaret etmesi, ekonomimize katkı sağlaması bizim en önemli isteklerimizden birisi. Ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Antalya’da yerleşik yabancı temsilcilikler, ANSİAD ve BAKA ile tanıtım çerçevesinde Isparta’da bulunduklarını söyledi. Büyükelçi Erpek, Isparta lavanta bahçeleri ve şehir ile ilgili yapılacak programa ilişkin bilgiler verdi. Erpek, “İlk durağımız Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in makamı oldu. Kendisi bizim Isparta hakkında bildiğimizin çok ötesinde şeyler söyledi. Hepsini not ettik. Isparta’nın güzelliklerini zaten biliyorduk, ancak sadece Türkiye’den değil, dünyadan da misafirleri Isparta’nın ağırlamaya hazır olduğunu öğrendik. Bu öğrendiklerimiz ışığında gittiğimiz her yerde bize düşen görev bu anlatılanları yerli yabancı kitlelere yayabilmek. Amacımız, Isparta’mızın ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunabilmek. Bu tanıtım gezisini tertip ettiklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz, Isparta’mızı çok daha iyi yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.Isparta’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov, şehir hakkında önemli bilgiler aldığını belirtti. Ryumkov, “Gül ve lavanta ile ilgili bilgi sahibiydik. Bunun yanı sıra çok güzel bilgiler aldık bunları not ettik. Şehrin tanıtımı noktasında katkılarımız olacak” dedi.ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da Isparta’da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, “Başkanımızın vermiş olduğu bilgiler bizim için çok faydalı oldu. Antalya ile etkileşim ve tanıtım anlamında genel bir mesaj aldık ve kendimize ödev çıkarttık. Başkanımızı başarılı çalışmaları için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bir süre sonra Isparta bölgemizde çok ciddi anlamda katkı koyacak bir il olacak. Antalya ile özellikle turizm anlamında etkileşimi için bizlerde üzerimize düşeni yapacağımıza emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.