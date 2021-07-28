GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA OTO EKSPERTİZ

Başdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsiniz

Başdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsiniz
ISPARTA
42 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARI
Başdeğirmen: Sizler bizim turizm ve gönül elçilerimizsiniz
  
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Genel Sekreteri Volkan Güler, Isparta-Antalya BAKA uzmanları, Antalya Sanayici ve İş insanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediyesi ile Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının işbirliğiyle gerçekleşen Lavanta Kokulu Köy Kuyucak Tanıtım Gezisi kapsamında şehre geldi.
Şehre gelen heyet ilk olarak Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, şehrin gül, lavanta, tarihi ve doğal güzelliklerine ilişkin heyete bilgiler verdi, belediye olarak turizme yönelik yapılan çalışmalardan bahsederek, “Sizler bizim turizm, gönül elçilerimizsiniz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ileri ki zamanda misafirleri şehirde ağırlamak ve güzellikleri paylaşmak istediklerini dile getirdi. Isparta’nın hızla gelişen ve modernleşen bir şehir olduğundan bahseden Başkan Başdeğirmen, “Isparta’mız yaşanabilirliği yüksek bir il. Son 5 yıl içerisinde yaşanabilir şehirler arasında ilk beşte, yine güvenlik anlamında ilk beşte yer alan bir iliz. Dışarıdan gelen bir turistimiz, vatandaşımız o şehirdeki yaşanabilirliği ve güvenliği ön planda tutuyor. Isparta’mız bunlarda ön planda, aynı zamanda güzellikleri ve dört mevsimi yaşayabilen ve dört mevsim de turist ağırlayabilen bir il. Isparta’mızın bilinirliğini sizlerin de sayesinde çok daha fazla artırmak istiyoruz. Antalya, dünyanın en çok turist çeken merkezlerinden birisi. Antalya’ya gelen turistlerden bizlerde istifade etmek istiyoruz. Günübirlik de, yatılı da olsa Isparta’mıza daha fazla insan gelerek şehrimizi ziyaret etmesi, ekonomimize katkı sağlaması bizim en önemli isteklerimizden birisi. Ziyaretlerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Antalya’da yerleşik yabancı temsilcilikler, ANSİAD ve BAKA ile tanıtım çerçevesinde Isparta’da bulunduklarını söyledi. Büyükelçi Erpek, Isparta lavanta bahçeleri ve şehir ile ilgili yapılacak programa ilişkin bilgiler verdi. Erpek, “İlk durağımız Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in makamı oldu. Kendisi bizim Isparta hakkında bildiğimizin çok ötesinde şeyler söyledi. Hepsini not ettik. Isparta’nın güzelliklerini zaten biliyorduk, ancak sadece Türkiye’den değil, dünyadan da misafirleri Isparta’nın ağırlamaya hazır olduğunu öğrendik. Bu öğrendiklerimiz ışığında gittiğimiz her yerde bize düşen görev bu anlatılanları yerli yabancı kitlelere yayabilmek. Amacımız, Isparta’mızın ve bölgemizin gelişimine katkıda bulunabilmek. Bu tanıtım gezisini tertip ettiklerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz, Isparta’mızı çok daha iyi yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Isparta’da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Rusya Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov, şehir hakkında önemli bilgiler aldığını belirtti. Ryumkov, “Gül ve lavanta ile ilgili bilgi sahibiydik. Bunun yanı sıra çok güzel bilgiler aldık bunları not ettik. Şehrin tanıtımı noktasında katkılarımız olacak” dedi.
ANSİAD Başkanı Akın Akıncı da Isparta’da bulunmaktan son derece mutlu olduklarını dile getirerek, “Başkanımızın vermiş olduğu bilgiler bizim için çok faydalı oldu. Antalya ile etkileşim ve tanıtım anlamında genel bir mesaj aldık ve kendimize ödev çıkarttık. Başkanımızı başarılı çalışmaları için de tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bir süre sonra Isparta bölgemizde çok ciddi anlamda katkı koyacak bir il olacak. Antalya ile özellikle turizm anlamında etkileşimi için bizlerde üzerimize düşeni yapacağımıza emin olabilirsiniz” şeklinde konuştu.
 
28-07-2021-antalya-buyukelci-ve-ansiad-baka-lavanta-ziyaret-228-07-2021-antalya-buyukelci-ve-ansiad-baka-lavanta-ziyaret-1-1
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA İŞ ARAYANLAR İŞKUR İLANI YAYINLANDI
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!
ÇİN SEDDİ BÖYLE YIKILDI!
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU
​KURBAN BAYRAMI BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Çalışan herkesi ilgilendiriyor: Kıdem tazminatında önemli değişiklik
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Isparta'da Atatürk Parkı'nda Bayramlaşma Töreni
Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun Kurban Bayramı Mesajı
Aşı olmayanlara kısıtlama olacak mı?
YOLLARIMIZ DAHA KONFORLU HALE GELİYOR
TÜRKİYE GEÇİLMEZ! ISPARTA’DA 15 TEMMUZ RUHU
Isparta'da Bayramlık Alışveriş Sedat Öz Gurme'den Yapılır
Kimliklerde yeni dönem! Ve değişiyor...
KREDİ BORCU OLNALAR İÇİN YENİ KARAR!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
ISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDI
Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021Isparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 2021
17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı17 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş Kaldı
Isparta'da doğa sporları resim sergisiIsparta'da doğa sporları resim sergisi
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haberÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerISPARTA 32 SPOR ŞAMPİYON OLDU KUPAYI ALDIIsparta'da 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı 202117 Günlük Tam Kapanma Başladı. Meydanlar, Sokaklar Boş KaldıIsparta'da doğa sporları resim sergisiÇanakkale Savaşları Mobil Müzesi Isparta’da foto haber
isparta-gozleme-borek-kuyrugu-sulu-organizasyon-siparis-telefon isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-perde isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-oyuncak-oyun-zeka-akil-oyunlariisparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİisparta-mobilya-magazasiısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI TIR AĞACA ÇARPTIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI TIR AĞACA ÇARPTI21 Temmuz 2021
81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!81 ile yeni genelge gönderildi! Alışveriş poşetleri için yeni karar: Artık yasak!25 Temmuz 2021
Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...Çalışmadan emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? işte o şartlar...25 Temmuz 2021
Isparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldiIsparta'da yangın! ev kullanılamaz hale geldi22 Temmuz 2021
Isparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'daIsparta'da Tarzınıza Uygun Perde Modelleri Papatya'da24 Temmuz 2021
Burdur'da Salda Gölü'nde Çocuk BoğulduBurdur'da Salda Gölü'nde Çocuk Boğuldu22 Temmuz 2021
Isparta Uluslararası Öğrenci Ofisi AçıldıIsparta Uluslararası Öğrenci Ofisi Açıldı26 Temmuz 2021
Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?Isparta'da kaç kişi aşı oldu? Son durum nedir?24 Temmuz 2021
Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!Isparta'da unutamayacağınız bir eğlence kalitesi, FUNCİTY...!25 Temmuz 2021
Zam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyorduZam belli oluyor! Yüzbinlerce kişi bu haberi bekliyordu24 Temmuz 2021
ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!ISPARTA 32 SPOR'A TAKIMINA SAHİP ÇIKMA ZAMANI!24 Temmuz 2021
Isparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma FırsatıIsparta Valiliği Duyurdu: Vergi Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı27 Temmuz 2021
TARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİTARİHİ ​PINAR PAZARI'NIN HİKAYESİ27 Temmuz 2021
Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?Isparta'da Aşılama Çalışmaları Ne Durumda?26 Temmuz 2021
ISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSUISPARTA'DA DEVELERLE BAYRAM COŞKUSU22 Temmuz 2021
SALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİSALDA GÖLÜ PLAJINDA ÇAMUR BANYOSU NARGİLE KEYFİ22 Temmuz 2021
YALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARIYALVAÇ'TA İÇİN BAŞKANLIKTAN KRİTİK UYARI27 Temmuz 2021
Isparta - Burdur Karayolunda Trafik KazasıIsparta - Burdur Karayolunda Trafik Kazası22 Temmuz 2021
Isparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemiIsparta'da ev hayvanı olanlar bu habere dikkat! Petvet sistemi26 Temmuz 2021
ISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİISPARTA'DA EMEKLİLER ERSAL İLE YOLA DEVAM DEDİ26 Temmuz 2021