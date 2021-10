İl Müftüsü Bayram Şahin Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle bir açıklama yaptı.

17 Ekim 2021 Pazar gününü 18 Ekim 2021 Pazartesi’ye bağlayan gece, yüce Allah'ın bütün alemlere gönderdiği, son rahmet elçisi ve o gece dünyayı teşrif eden Hz. Muhammed'in (s.a.s) Mevlid-i Şerifini, 18-24 Ekim 2021 tarihleri arasında da Mevlid-i Nebi Haftasını idrak edeceğiz.

O’NUN REHBERLİĞİNİ BİZ TANITMALIYIZ

Ümmetinden olmakla iftihar ettiğimiz Hz. Peygamber (s.a.s) bize hayat veren Kur’an-ı Kerim’i getirdi. O, Rabbimize, kainata ve insanlara karşı vefa görevlerimizi öğretti. Allah'ın kitabını, bizim için örnek olan hayatıyla izhar etti ve onu yaşanan bir hayata dönüştürdü. En güzel ahlakı tamamlayarak, kardeşliği dostluğu ve arkadaşlığı o tesis etti. O’nun rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz biz Müslümanlarız. Ancak üzülerek ifade edelim ki, İslam aleminin içerisinde bulunduğu bugünkü olumsuz durumu; Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamber’in (s.a.s) mesajlarını, onun eşsiz örnekliğini, gönüllere indiremediğimiz, zihinlere ve dimağlara iyice yerleştiremediğimiz, hayata geçiremediğimizden kaynaklanmaktadır.



“PEYGAMBERİMİZ ve VEFA TOPLUMU”

Bu yıl, Mevlid-i Nebi Haftamızın konusu “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” olacaktır. Yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu, Peygamber Efendimizin örnekliğinde yeniden insanlığın gündemine taşımaya çalışacağız. Amacımız; Milletimizin her ferdinin yüreğinde var olan Peygamber sevgisini daha da pekiştirmek, o mukaddes sevgi ile birlik-beraberlik ve kardeşlik duygularımızı canlı tutmak, daha da canlandırmaktır. Onun öğrettiği insanî ve ahlâkî erdemleri söz, tutum ve davranışlarımızın mihveri kılmak, merkezine oturtmak olacaktır. Çünkü Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor ki: “Andolsun, Allah'ın Resülünde sizin için güzel bir örnek vardır.” Rabbimiz, işte bu ilahi fermanıyla onu her alanda en güzel örneğimiz ve rehberimiz ilan etmektedir. Amacımız Rabbimizin bu ilanını duymayan kulaklara, görmeyen gözlere ve anlamayan kalplere ulaştırmak olacaktır.



HERŞEYDEN ÖNCE ALLAH’A VEFA BORCUMUZ VARDIR

Vefa, her şeyden önce Yüce Allah’a gönülden bağlılık, sadakat ve itaattir. Hiçbir şeyi ortak koşmadan muhabbet ve marifetle O’na yönelmek, ibadet ve salih amellerle O’na yaklaşmaya gayret etmektir. Vefa, imanla ve güzel ahlakla bütünleşen bir haslettir. İnsanın, Rabbine, kalbine, ailesine, çevresine, değerlerine, varlık alemine karşı bir vefa borcu vardır. Hakikate sadakat da adalete riayet de vefanın gereğidir.



VEFANIN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ PEYGAMBER EFENDİMİZDİR

Peygamber Efendimiz, (s.a.s) vefanın imandan olduğunu, vefasızlığın ise münafıklık alameti olduğunu ifade buyurmaktadır. Elbette vefanın zirvesi ve en büyük örneği Peygamber Efendimizdir. O, bütün insanlar için en güzel örnektir. Vahyin nuruyla insanlığı nurlandıran, doğumuyla canlı ve cansız her şeye âb-ı hayat olan, kurak çölleri mübarek ayak izleriyle bahtiyar kılan ve çölleşen gönülleri tebliğiyle ebedî bir baharla buluşturan, O’nun vefa dolu hayatı ve tüm insanlığa rehberliğidir. Usve-i Hasene, yani en güzel örnek olması hasebiyle, vefanın da mükemmel manada en güzel örnekleri, O’nun hayatında görülmektedir. “Ben, güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyuran Sevgili Peygamberimiz, (s.a.s) hayatının her yönüyle, tebliği, temsiliyle bir vefa abidesidir.

Bu vesileyle; 17 Ekim günü idrak edeceğimiz Mevlid Kandilinizi, 18 Ekim’de başlayacak Mevlid-i Nebi Haftanızı tebrik ediyor, kıymetli halkımızı hafta dolayısıyla müftülüğümüzün gerçekleştireceği etkinliklere katılmaya davet ediyorum. 15.10.2021