Hastanemiz Cerrahi Onkoloji Uzmanı Opr.Dr. Akay EDİZSOY ile Dünya Meme Sağlığı Günü nedeniyle yaptığımız şöyleşi, Günümüzde erken tanının mümkün olması ve gelişmiş tedavi yöntemleri ile Meme Kanseri ölümcül bir hastalık olmaktan uzaklaşıyor. Artık amacımız memenin kaybedilmesinin önüne geçmek. Erken tanı için şikayetlerin gelişmesini beklemeden düzenli kontrollere gelinmesi gerekir. Şikayetler olduğunda tedavi tabiki mümkün ancak erken tanı ile riskler azalıyor, tedavi kolaylaşıyor. Sağlıklı gelecekler için hasta olmayı beklemeyin, şikayetiniz olmasa da mutlaka Meme muayenesi olun.