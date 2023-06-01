Isparta İl Millî Eğitim Müdürü, ÇEDES Projesiyle Kardeş Okullara Emanetleri Ulaştırdı

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Isparta'daki okulların Kilis'te bulunan kardeş okullarına emanetlerini ulaştıracak personeli uğurladı. Son dakika gelişmesiyle ilgili detaylar şöyle:

İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, ÇEDES Projesi ile Isparta'daki okulların Kilis'teki kardeş okullarına gönderilecek olan emanetleri taşıyacak personeli uğurladı. Bu proje sayesinde, öğrenciler arasında dayanışma ve paylaşma duygularının geliştirilmesi hedefleniyor.

ÇEDES Projesi kapsamında görevlendirilen personel, Isparta'daki okullardan toplanan emanetleri Kilis'teki kardeş okullara ulaştıracak. Bu süreçte, değerlerimize sahip çıkma ve çevreye duyarlılık gibi önemli konular da vurgulanacak.

Isparta İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, bu anlamlı projeye destek veren tüm öğretmenlere, öğrencilere ve personellere teşekkür ederek, kardeşlik ve paylaşma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacaklarını belirtti.



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