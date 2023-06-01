Isparta Belediyesi, Kirazlıtepe Restoran projesi ile şehre yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 2292,30 m² inşaat alanına sahip üç katlı restoran için gerçekleştirilecek olan ihale, 20 Haziran 2023 tarihinde yapılacak.

Isparta Belediyesi, Kirazlıdere mevkisinde konumlanacak olan bu yeni restoran projesiyle şehre modern ve keyifli bir mekan kazandırmayı amaçlıyor. Yüksek bir noktada yer alan Kirazlıtepe Restoran, muhteşem doğal güzellikleri ve manzaralarıyla ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Restoran, geniş bir inşaat alanına sahip olan 2292,30 m²'lik üç katlı bir yapı olacak. Modern mimarisi ve şık tasarımıyla dikkat çekecek olan restoran, ziyaretçilerine ferah ve konforlu bir ortam sunacak. Ayrıca, büyük bir teras alanı da bulunacak ve buradan Isparta'nın doğal güzelliklerinin keyfini çıkarmak mümkün olacak.

Kirazlıtepe Restoran, yerel ve ulusal mutfak lezzetlerini bir araya getiren geniş bir menüye sahip olacak. Zengin yemek seçenekleri sunacak olan restoran, kaliteli hizmet anlayışıyla da öne çıkacak. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yanı sıra şehir sakinleri için de keyifli bir buluşma noktası olacak.

Isparta Belediyesi, bu yeni restoran projesiyle şehrin turizm potansiyelini artırmayı ve ziyaretçilerin bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerini hedefliyor. Kirazlıtepe Restoran, Isparta'nın tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak ve şehre yeni bir cazibe merkezi kazandıracak.

20 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ihale ile Kirazlıtepe Restoran projesi resmiyet kazanacak ve inşaat çalışmalarına başlanacak. Isparta halkı ve ziyaretçileri, yakın gelecekte bu benzersiz restoranın keyfini çıkaracak ve şehrin gastronomi alanında da adını duyurmasına katkı sağlayacak.

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