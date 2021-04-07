İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ: ISPARTA



01 Ocak 2021 -31 Mart 2021 08 Nisan 2021 Perşembe 14.00

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Video Konferans Salonu (Zoom Sistemi Üzerinden)



GÜNDEM MADDELERİ

1. Vali Sayın Ömer SEYMENOGLU’ nun toplantıyı açış konuşması, Yatırımların 1 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihi itibariyle değerlendirilmesi, İl Koordinasyon Kurulu üyeleri tarafından; kuruluşlarının yatırım ve hizmetleriyle ilgili uygulamalarının, yatırımların uygulanması aşamasında ortaya çıkan güçlüklerin, darboğazların ve bunlarla ilgili çözüm önerilerinin kurula sunulması, İzleme ve koordinasyon çalışmaları, Dilek ve temenniler, Kapanış, 01 Ocak 2021 -31 Mart 2021 08 Nisan 2021 Perşembe 14.00İl Milli Eğitim Müdürlüğü Video Konferans Salonu (Zoom Sistemi Üzerinden)1. Vali Sayın Ömer SEYMENOGLU’ nun toplantıyı açış konuşması,

İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

“BİLGİ NOTU”

2021 yılı ilk 3 ayında İlimizde kamu kuruluşlarımız ve mahalli idarelerimizce proje bedelleri toplamı 4.225.792.830 TL olan 477 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelere 522.351.920 TL ödenek ayrılmış ve bu ödeneğin 125.708.440 TL’si harcanarak % 24 parasal gerçekleşme, % 35 fiziksel gerçekleşme sağlanmıştır.

Yatırımcı kamu kuruluşlarımız 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 3.966.097.140 TL olan 272 adet proje üzerinde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Bu projeler için 2021 yılı ilk 3 ayında 417.441.690 TL ödenek ayrılmış, bu ödeneğin 90.834.770 TL’si harcanarak %22 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

Belediyelerimiz 2021 yılı Mart ayı sonuna kadar proje bedelleri toplamı 259.695.690 TL olan 205 adet proje üzerinde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Belediyelerimiz bu projeler için 2021 yılı ilk 3 ayında toplam 104.910.230 TL ödenek ayırmış, bu ödeneğin de 34.873.670 TL’sini harcayarak %33 parasal gerçekleşme sağlamışlardır.

İl Koordinasyon Kurulunun Değerli Üyeleri, Değerli Basın Mensupları2021 Yılının ikinci dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantımıza hoş geldiniz. İlimiz yatırımlarını ve sektörel gelişmeleri değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, bu hususlarda kurumlar arası işbirliği ile koordinasyonu sağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız bu toplantının İlimiz, Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yararlı olmasını diliyor, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum.İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarında kamu hizmetlerinin kalitesinin ve standartlarının yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda amaç, kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek altyapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır.il Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Bu toplantımızda; Kuruluşlarımızın 2021 yılı ilk 3 ayında İlimizde uyguladıkları projeler ile ilgili değerlendirmeler, varsa sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecektir.İl Koordinasyon Kurulunun değerli üyeleri; Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız ile Belediyelerimizin İl Yatırım Takip Sistemine girdikleri verilere göre 01 Ocak 2021 - 31 Mart 2021 tarihi itibariyle, üç aylık dönemde yapılan çalışmaların genel değerlendirmesi şöyledir;Yatırımları merkezi ve yerel yönetimlere göre incelediğimizde;Bölge Müdürlerimizin, Daire amirlerimizin ve Belediye Başkanlarımızın azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Kamu Kuruluşlarımız, bundan sonraki çalışmalarında da yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edilerek, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sorunları çözmeye yönelik projelerin hazırlanmasına, İlimiz ve ilçelerimizin ekonomik ve alt yapı olarak gelişmesine destek vereceklerdir.Bu bağlamda; yapılan çalışmalarda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarda da tüm yatırımcı kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha etkin hizmet verme anlayışı içinde olacağına inanıyorum.Kamu Kuruluşlarımızın 2021 yılı ilk 3 ayında yapmış oldukları çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde yürütülecek çalışmalar ile ilgili kurula bilgi sunmak, yatırımların ve hizmetlerin yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunların çözümü ve koordinasyonun sağlanması için sözü siz değerli üyelere bırakıyorum.08/04/2021Ömer SEYMENOĞLUVali