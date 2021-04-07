Ulu Cami Yaşatma DerneğindenBaşkan Başdeğirmen’e teşekkürUlu Cami Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Eskiyurt, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, şehirdeki camilerin çevre düzenlemesi, şadırvanların bakım ve onarımları ile birlikte tuvaletlerin yenilenmesi çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarete Eskiyurt’un yanı sıra Dernek Başkan Yardımcısı Fahri Biçer, Cami İmam Hatibi Yener Songur, Müezzinler Mehmet Kütük ve Ali Çil’de katıldı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehre kazandırdığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ve bundan dolayı da teşekkürlerini ileten Ulu Cami Yaşatma Derneği Başkanı Adnan Eskiyurt, Ramazan Ayı öncesinde de her caminin temizlik ve bakımlarının yapıldığını dile getirdi. Eskiyurt, Ulu Cami ile birlikte Mimar Sinan ve Kavaklı Cami tuvaletleri ve abdesthanelerinin de yenilenerek gerek cami cemaatine, gerekse vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verilmesinden dolayı da memnuniyetini iletti. Dernek Başkanı Adnan Eskiyurt, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in seçim öncesinde verdiği sözleri bir bir yerine getirdiğini dile getirerek, “Başkanımıza yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız sözünü yerine getirdi. Ayrıca cami tuvaletlerimiz yenilendi, 24 saat açık. Sıcak suyu var, kliması var. Ulu Camimizin yanı sıra Kavaklı ve Mimar Sinan Camilerimizin de tuvaletleri de yenilendi” dedi.Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, derneğin camilerin bakım, onarım ve diğer konularıyla ilgili çok emekler verdiğini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Gönüllü olarak, Allah rızası için bu işleri yapıyorsunuz. Tabi ki, bizlere de düşen vazifeler var. Bizlerde sizleri yapmış olduğunuz hizmetlerinizde yalnız bırakacak değiliz. Eksiklileri de sizlerle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda giderdik. Öncelikli olarak cami avlusundaki yer döşemeleri ve musalla taşının bulunduğu alanının üst bölümünün kapatılması ile diğer konularda bir değişiklik yaptık. Yine cami tuvaletinin eski hali çok kötüydü. Aynı şey Mimar Sinan ve Kavaklı Camilerimizin tuvaletleri için de geçerliydi. Bu sorunları giderdik, yeniledik. Sizlerin bu memnuniyetlerinizi belirtmeniz bizleri de mutlu etti. Sizlere ziyaretleriniz için teşekkür ediyorum” dedi.