İlimizde kamu hizmetlerinin etkin, hızlı, verimli ve sağlıklı yürütülmesini sağlamak, vatandaşlara yönelik en iyi kamu hizmetini sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında İl İdare Şube Başkanlarının katılımlarıyla Isparta Valiliği’nde gerçekleştirildi.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 24. maddesi gereğince düzenlenen toplantıda idarede birliğin sağlanması için gözden geçirilmesi gereken hususlar görüşülerek kurumlar arasında koordinasyonu gerektiren işler değerlendirildi.