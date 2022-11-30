Isparta İl J.K.lığı sorumluluk bölgesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Şarkikaraağaç İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yapılan istihbarı çalışma ve takip neticesinde; 28 Kasım 2022 tarihinde “Silahla Birden Fazla Kişiyle Konutta Geceleyin Yağma” ve “Kasten Yaralama” suçundan hakkında (13) yıl (3) ay (10) gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan: M.E.Y. isimli şahıs yapılan takip neticesinde saklandığı yerde yakalanmıştır. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığı olarak vatandaşların emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.