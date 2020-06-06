İL HIFZISSIHHA KURULU KARARI

Karar No : 2020 - 53 -

Karar Tarihi : 05/06/2020

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 05.06.2020 Cuma günü saat 23.00’de Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Aksi halde virüsün yayılımı hızlanacak, vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısı artacak, böylelikle vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riski yükselecek ve bu durumda toplum sağlığının ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.

Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.

Ülkemizdeki vaka artış hızı, Koronavirüs salgınının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısındaki artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma vb. yönde kaydedilen olumlu gelişmeler de dikkate alınarak anılan salgınla ilgili tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda:

1- Yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla, sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan ve 0-18 yaş aralığındaki genç ve çocuklarımızın aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde istisna olarak dışarı çıkabilmelerine;

a) 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 07.06.2020 Pazar günü, 14.00 – 20.00 saatleri arasında,

b) 0-18 yaş aralığındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin (01.01.2003 ve sonrası doğumlu olanlar) 10.06.2020 Çarşamba ve 12.06.2020 Cuma günü, 14.00 – 20.00 saatleri arasında,

Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,

Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 05.06.2020





