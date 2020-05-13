ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI

Bölgemiz Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girmiştir.Bugün başlayan sıcak hava dalgası, Perşembe 29, Cuma 31, Cumartesi 34, Pazar 34 ve Pazartesi 35 derece olması beklenmektedir. Sıcaklıkların 19 Mayıs Salı gününden itibaren etkisini azaltacağı tahmin ediliyor.Bu sıcaklıklar ilimiz Mayıs ayı ortalamalarının üzerinde ve rekor sıcaklık seviyesi olacaktır.Bu sebeple vatandaşlarımızdan özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar,çocuk ve yaşlılarımızın aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir.Isparta Valiliği