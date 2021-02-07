METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA' DA FIRTINA BEKLENİYOR)

Başlama Zamanı : 08.02.2021 12:00 TSİ Bitiş Zamanı :09.02.2021 23:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın; bu gece saatlerinden sonra (08.02.2021 Pazartesi) etkili olmaya başlayacak, İsparta il genelinde güney ve güneybatı yönlerden fırtına(50-74 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ