Isparta Halkına Duyuru

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Isparta Belediyesi Gelir Bölümü tahsilat

vezneleri pazartesi ve salı günü açık olacak

Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat vezneleri pazartesi günü tam ve salı günü de yarım gün açık olacak.

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve pazartesi ile salı günleri de idari izin ilan edilmesinin ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Isparta Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat veznelerinin belirtilen günlerde açık olacağı bildirildi.

Buna göre Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümü tahsilat vezneleri 8 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 08.30-17.30, salı günü ise 08.30-13.00 saatleri arasında açık olacak.

