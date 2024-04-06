Emeklilere Müjde: Ziraat Bankası'ndan Ücretsiz HGS ve Çeşitli Avantajlar!

Aracı olan tüm emekliler için sevindirici haber geldi! Yıllardır ödenen paralara son verilerek, Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan güncellemeyle birlikte, Ziraat Bankası da özel bir kampanya ile emeklilere bir dizi ücretsiz hizmet sunma kararı aldı.

3 Nisan itibarıyla HGS alt limit fiyatlarının artırılmasıyla birlikte, 1. sınıf HGS ürünlerinin otoyol ve köprü geçişlerinde bakiye yetersizliği yaşanmaması hedefleniyor. Ziraat Bankası, bu kapsamda yeni kampanyasıyla emeklilere ücretsiz HGS etiketi sağlayacak.

Ziraat Bankası'nın güncellenen promosyon kampanyası kapsamında, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere özel avantajlar sunulacak. Bunlar arasında, emeklilere ödenen maaş promosyonunun artırılması ve ek imkanlar bulunuyor.

Banka yetkilileri, müşterilerinin avantajlardan hemen faydalanabileceklerini belirtirken, sunulan ek imkanlar arasında şunlar yer alıyor:

Ücretsiz HGS Etiketi Hizmeti: İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunulacak. Bu hizmet için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurulabilecek.

İlk kez emekli olan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan almaya başlayan müşterilere özel olarak ücretsiz HGS etiketi hizmeti sunulacak. Bu hizmet için en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurulabilecek. İndirimli Kiralık Kasa Hizmeti: Emekli müşterilere özel olarak %25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulacak. Bu hizmetten faydalanmak için de Ziraat Bankası şubelerine başvurulabilecek.

Emekli müşterilere özel olarak %25 indirimli kiralık kasa hizmeti sunulacak. Bu hizmetten faydalanmak için de Ziraat Bankası şubelerine başvurulabilecek. Ücretsiz Para Transferi: Banka, emekli müşterilerine dijital kanallar üzerinden Havale-EFT-FAST işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirme imkanı tanıyacak.

Bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin, Ziraat Bankası'na maaşlarını taşımaları ve 3 yıllık maaş promosyonu sözleşmesi imzalamaları gerekiyor.

Ziraat Bankası, emeklilerin yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak amacıyla bu tür avantajlar sunmaya devam edeceğini belirtti.