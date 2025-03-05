Isparta Halk Et’ten Ramazan Ayına Özel İndirimler!
Isparta’da kaliteli ve uygun fiyatlı etin adresi Isparta Halk Et, Ramazan ayına özel indirimli fiyatlarıyla sofralarınıza bereket katıyor!
Lezzetli ve güvenilir et ürünlerini hesaplı fiyatlarla sunan Isparta Halk Et’te, Ramazan’a özel güncellenen fiyatlar şöyle:
Kırmızı Et Çeşitleri:
- Dana Kıyma: 545 TL
- Dana Kuşbaşı: 580 TL
- Kemikli Et: 430 TL
- Biftek: 645 TL
- Antrikot: 685 TL
- Köfte: 550 TL
- Dana Sucuk: 580 TL
Beyaz Et Çeşitleri:
- Bütün Piliç: 89 TL
- Piliç But: 65 TL
Kuzu Ürünleri:
- Kuzu Kelle: 200 TL
- Kuzu Paça: 30 TL
- Kuzu But, Kol, Pirzola, Beyti, İncik, Gerdan
Sakadat Çeşitleri:
İşkembe, Pöç, Yürek, Ciğer, Kuzu Kuyruk Yağı, Böbrek vb.
Tavuk Çeşitleri:
Piliç İncik, Baget, Bonfile, Kanat, Kelebek, Pirzola
Ramazan sofralarınızı lezzetlendirmek için Isparta Halk Et sizleri bekliyor!
Adres: Sav Durağı Yanı, Merkez Isparta
Sipariş ve Bilgi İçin: 0 552 573 1000 / 0 507 462 1776
Hayırlarla dolu bir Ramazan geçirmeniz dileğiyle!