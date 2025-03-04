Isparta’da Kaçak Makaron Operasyonu: 60.000 Adet Ele Geçirildi
Isparta İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, çevre illerden Isparta’ya kaçak makaron getirileceği bilgisine ulaşıldı.
1 Mart 2025 tarihinde Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, içerisinde iki şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, toplam 60.000 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak ürünlere el konuldu.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kaçakçılıkla mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.