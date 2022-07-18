TÜBİTAK’tan SDÜ Projesine Destek

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli tarafından yürütülen “Antarktika Buzundaki ile Davraz ve Katrancık Dağlarında Kardaki Mikroplastiklerin Karşılaştırılması” isimli proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca verilen (TÜBİTAK) “KUTUP 1001” 2022 Yılı Çağrısı kapsamında destek almaya hak kazandı.



Bu projede Antarktika’da buz kütlelerinde bulunan mikroplastikler ile kayak turizminin yoğun olduğu Davraz Dağı kar örneklerinde bulunan mikroplastikler ve yerleşimden uzak olan Katrancık Dağı kar örneklerinde bulunan mikroplastiklerin karşılaştırılması hedefleniyor.





Doç. Dr. Evrim Çelik Madenli proje hakkında şu bilgileri verdi: “Kuzey Kutbu'nda yaygın olarak bulunan çok yıllık buzun aksine, Antarktika'daki buzun çoğunluğu, her mevsim yaklaşık %80'i eriyen yıllık buzdur. Bu da mikroplastikleri tutmak için geçici rezervuar olmasına neden olabilir. Antarktika’dan alınan sediman örnekleri, dünya çapındaki deniz yataklarında bulunanlarla karşılaştırılabilir mikroplastik kontaminasyonuna sahip olduğunu göstermektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, atmosferik taşınımın, yüksek dağlar da dahil olmak üzere, dünyanın uzak bölgelerindeki mikroplastiklerin temel kaynağı olduğuna işaret etmektedir. Yüksek dağlık ekosistemlerde, kar, çeşitli hava kaynaklı kirlilikleri hapsetmektedir. Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar dağ ekosistemlerinde mikroplastiklerin varlığını göstermiştir. Elde edilen bu bulgulara rağmen, dağ ekosistemlerindeki karda mikroplastik kontaminasyonu hakkındaki bilgiler hala çok sınırlıdır. Bu kapsamda TAE-7 (Ulusal Antarktika Bilim Seferi) bilim seferine katılım sağlanarak Horseshoe Adası’nda buz ve kar örneklerinin toplanması planlanmaktadır. Ayrıca Davraz Dağı ve Katrancık Dağı’ndan da kar örneklerinin toplanması planlanmaktadır. Toplanan bütün örneklerin mikroplastik içeriği belirlenerek karşılaştırılacaktır.