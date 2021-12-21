Burdur Afyonkarahisar yolu Baladız Köyü köprüsü 26.km de yer yer buzlanmalardan dolayı trafik kazası meydana gelmiş olup yol trafiğe kapanmıştır.Trafik akışı Baladız Köyünden havalimanı kavşağına servis yolundan sağlanmaktadır.Yol güzergahında yer yer buzlanmalar mevcut olup vatandaşlarımızın DİKKATLİ olmaları hususunu bilgilerinize sunarız. Yolunuz açık olsun.Isparta Emniyet Müdürlüğü