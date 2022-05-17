Süleyman Demirel Ünivsersitesi (SDÜ) Mezuniyet Törenlerine ilişkin takvimi paylaştı.
Mezuniyet Heyecanına Hazır Mısınız?
Sevgili Öğrencilerimiz,
Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan üniversitemizin mezuniyet töreni, 21-22 Haziran 2022 tarihleri arasında iki ayrı grup şeklinde gerçekleştirilecek. Törenler ile ilgili geniş kapsamlı açıklama daha sonra yapılacaktır.
- GÜN 21 HAZİRAN 2022 SALI
- GÜN 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA
Diş Hekimliği Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
İsparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Fen Edebiyat Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Adalet Meslek Yüksekokulu
İlahiyat Fakültesi