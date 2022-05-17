ISPARTA'DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET HEYECANI!

GÜN 21 HAZİRAN 2022 SALI

GÜN 22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA

Sevgili Öğrencilerimiz,Bu yıl 30’uncu yaşını kutlayan üniversitemizin mezuniyet töreni, 21-22 Haziran 2022 tarihleri arasında iki ayrı grup şeklinde gerçekleştirilecek. Törenler ile ilgili geniş kapsamlı açıklama daha sonra yapılacaktır.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İletişim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Mimarlık Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Eğitim FakültesiTıp FakültesiDiş Hekimliği FakültesiSağlık Bilimleri Fakültesiİsparta Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluEğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluAtayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek YüksekokuluFen Edebiyat FakültesiHukuk FakültesiSpor Bilimleri FakültesiAdalet Meslek Yüksekokuluİlahiyat Fakültesi