ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI BAŞDEĞİRMEN'DEN TEPKİ

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerlere atılan çöplere ilişkin tepki gösterdi. Başdeğirmen yaptığı sosyal medya açıklamasında şunları kaydetti.

''Yeşil Isparta’mıza son 3 yılda gençlerimiz eğlensin, sporlarını yapabilsin, çocuklarımız gönüllerince vakit geçirsin diyerek 85 bin metrekarelik yeni park alanı kazandırdık, 12 bin metrekarelik park alanında yenileme çalışması yaptık. Fatih Mahallesinde yaptığımız bir çocuk oyun alanında yenen çekirdeklerin kabuklarının, içilen içeceklerin şişe ve bardaklarının yere atılması sonrasında karşılaştığımız bu manzara bizleri oldukça üzdü, hem de hemen yanı başında bir çöp kovası bulunmasına rağmen. Lütfen biraz daha dikkat, lütfen biraz daha duyarlılık…''