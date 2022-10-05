İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen 21-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen FISU Üniversiteler arası Dünya Şampiyonası’nda, üçüncü olan sporcumuz Nurullah Oyan ve antrenörü Yasin Çolakoğlu'nu ağırladı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü