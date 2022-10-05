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ISPARTA HABER: ŞAMPİYONDAN ZİYARET
ISPARTA HABER: ŞAMPİYONDAN ZİYARET
ISPARTA
Tarih:
04.10.2022 18:17
G.Tarihi:
04.10.2022 18:33
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ŞAMPİYONDAN ZİYARET
İl Müdürümüz Mahmut Danayiyen 21-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen FISU Üniversiteler arası Dünya Şampiyonası’nda, üçüncü olan sporcumuz Nurullah Oyan ve antrenörü Yasin Çolakoğlu'nu ağırladı.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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