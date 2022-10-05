Eğirdir Kaymakamlığı, Eğirdir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesi ile ‘Eğirdir 1. Kitap Şenliği’ coşkulu başladı. 3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek olan programın açılış törenine Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü Evren Taşdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Çelebioğlu, İl Genel Meclis Üyesi Süleyman Sarpdağ, yazarlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.3-9 Ekim 2022 tarihleri arasında devam edecek olan Eğirdir 1. Kitap Şenliği kitap severleri bekliyor.