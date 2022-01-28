Ülkelerindeki iç savaş, siyasi sorunlar ve terör nedeniyle, ülkemize sığınan ve belli kurallar çerçevesinde Isparta’da misafir edilen göçmenlerin uyum planlamalarının yapılıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Ocak ayı toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya kolluk kuvveti temsilcileri, ilgili daire müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.Toplantının açılış konuşmasında farklı sebeplerden dolayı ilimizde yaşayan 18.500 yabancı misafir bulunduğunu bunların 2.500’nün şehrimizdeki üniversitelerde okuyan öğrenciler olduğunu söyleyen Vali Seymenoğlu “Bu toplantılarımızın yanında alan denetimlerimiz Muhtarlıklar, Emniyet, Jandarma ve Göç İdaresi üzerinden yoğun bir şekilde devam ediyor. Eğitim çalışmaları ise Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler ile birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılıyor. Misafirlerimizle sürekli bir aradayız, sorunları varsa çözmeye çalışıyoruz.Asayiş olaylarına karışmış olanları hiçbir ayrım yapmadan mevzuatımız ne emrediyorsa gerekirse sınır dışı işlemleri bile yapıyoruz. Yabancı Misafirlerimiz için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz onların da elbette bizlerin örf ve adetlerine, ekonomik faaliyetlerine uygun davranmalarını bekliyoruz. Bu da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerin en doğal hakkı.İl geneli nüfusumuzu 450 bin gibi düşünürsek 18.500 yabancı misafirimizi yönetebilme kabiliyetine sahibiz. Yıllardır da bu işi hep beraber yürütüyoruz şükürler olsun şehrimizde çok büyük toplumsal olay veya asayiş olayı olmadı. Yabancı misafirlerimize sıcak bakıyoruz. Ülkelerini terk etmiş, gurbet ellere gelmiş insanlara ev sahipliği yapma anlamında sıcak bakıyoruz. Bir tarım şehri olarak yatırım yapan kişilerle konuştuğumuzda da misafirlerimizin tarım sektöründe oldukça faydalı görevler üstlendiklerinin geri dönüşlerini de alıyoruz. Dolayısıyla bu dengeyi gözeterek çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.Ardından Isparta İl Göç İdaresi Uzmanı tarafından Isparta’daki yabancı misafirlere dair tüm sayısal veriler, uyum ve eğitim çalışmaları hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yetkililerince ise Isparta il genelinde meydana gelen düzensiz göçmen hareketleri ve asayiş olayları hakkında bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.Toplantı sonunda devam eden başarılı çalışmalarından dolayı ilgilere teşekkür eden Vali Seymenoğlu denetim faaliyetlerine devam edilmesi talimatı verdi. Toplantı katılımcıların görüş alış verişinde bulunmasıyla son buldu.