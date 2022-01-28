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Isparta'da dalgıçların şehrin içme suyu için eksi 17 derecedeki suda buzla savaşı

Isparta'da dalgıçların şehrin içme suyu için eksi 17 derecedeki suda buzla savaşı
ISPARTA
G.Tarihi: 27.01.2022 18:23
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Dalgıçların şehrin içme suyu için eksi 17 derecedeki suda buzla savaşı
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, Eğirdir Gölü’nde yaşanan buzlanmadan dolayı şehrin içme suyunu temin eden terfi merkezindeki emiş pompalarının önündeki buz kütlelerini temizlemek için eksi 17 derecedeki suya dalış yaptı.
 
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangın, kaza ve afetlere her zaman hazırlıklı olarak yaptığı müdahalelerin yanı sıra bünyesinde oluşturduğu Su Altı Arama Kurtarma Timi ile de suda meydana gelebilecek olaylara karşı da her an göreve hazır halde bekliyor. Özellikle yaz aylarında göl, baraj ve diğer su kaynaklarında boğulmalara karşı görev yapan Su Altı Arama Kurtarma Timi, Isparta’nın içme suyunun bir kısmını karşılayan Eğirdir Gölü Barla mevkiinde yer alan belediyenin su terfi merkezinin bulunduğu bölgede de sürekli dalış yaparak temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.
Su Altı Arama Kurtarma Timi’nin son görevi ise soğuk havadan dolayı Eğirdir Gölü’nde meydana gelen buzlanma nedeniyle su terfi istasyonunun bulunduğu bölgedeki emiş pompalarının önünde oluşan buz kütlelerini temizlemek oldu.
Eğirdir Gölü Barla mevkiine gelen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi, suya girebilmek için öncelikle gölde oluşan buz kütleleri arasında 1,5 metrekarelik bir alan oluşturarak, dalış için kendilerine yol açtı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan buz kütlelerinin altından emiş pompalarının ağzına ulaşan ekipler, buradaki buz kütlelerini temizledi. Buz kütlelerinin temizlenmesinin ardından emiş pompalarının çekiş gücü artırılmış oldu.
Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürü Erkan Er, her ay Eğirdir Gölü’nden temin edilen içme suyu için terfi merkezindeki emiş pompalarının bulunduğu bölgenin rutin olarak temizlendiğini söyledi. Er, “Ancak bugün soğuk havadan dolayı aşırı bir buzlanma var. Buzların pompaların önünü kapattığı görülmektedir. Ekibimizle bugün bir dalış gerçekleştirdik. Yüzeyden tabana kadar 1-1,5 metre civarında buzlanmayla karşılaştık. Emiş pompaların yanına gittik ve oradaki pompaları temizledik. Arkadaşlarımızla görüştüğümüzde temizlik sonucu emiş pompaları normale dönmüş. Soğuk havalar nedeniyle bu durumun bir hafta daha devam edeceği söyleniyor. Bir hafta rutin dalışları yapıp temizlemeye devam edeceğiz” dedi.
Er, dalış kıyafetlerinin eksi 40 dereceye kadar dayanıklı olduğunu belirterek, “Bu kıyafetleri bize kazandırdığı için Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ediyoruz. Isparta halkının huzuru ve rahatı için buralardayız” şeklinde konuştu.
Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma Timi Dalgıcı Güngör Hasgören de hava şartlarının dalış için çok elverişli olmamasına rağmen Isparta halkının su sorunu yaşamaması için her zaman göreve hazır olduklarını ifade etti. Hasgören, “Dışarıda hava eksi 9 derece suyun içerisi ise saatimizden aldığımız veriye göre eksi 15-17 dereceydi. İlk etapta suya girebilmek için kendimize buzda 1,5 metrekarelik bir alan açtık. Buzun altından ilerleyerek pompaların emiş borularına ulaştık. Emiş borularının önündeki buzları güzelce temizledik” ifadelerini kullandı. 
 


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