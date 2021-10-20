Elmanın Başkentinde Hasat Zamanı

Ülkemizin elma bahçesi, elmanın başkenti İlimizde çiftçilerimiz açısından tatlı bir telaş şeklinde başlayan elma hasadı tüm hızıyla devam etmektedir. 2020 yılı TÜİK verilerine göre, Türkiye' de üretilen elmanın yaklaşık % 21'i, 231.050 dekar alanda 931.154 ton ile Isparta'da üretilmektedir. İlimiz içinde bulunduğu bölgenin ekolojik koşullarından dolayı elma yetiştiriciliğinde yüksek verim ve kaliteyi yakalamıştır. Eğirdir, Gelendost ve Senirkent İlçeleri Eğirdir gölü havzasında gölün olumlu etkisinden dolayı kendine has tat, aroma ve kalitesi nedeniyle tüketiciler tarafından çokça tercih edilmektedir. Hasat edilen elmalar İlimizde bulunan 108 adet soğuk hava deposunda depolanmaktadır. Isparta 445.961 ton soğuk hava depolama kapasitesiyle Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. İlimizde elma üretimi yapan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 19.812 çiftçimiz bulunmaktadır. Elma üretimimizin Ülkemiz ve İlimiz ekonomisine katkısı 2020 yılında yaklaşık 1 milyar 862 milyon TL civarında olmuştur. Tüm hızıyla devam etmekte olan elma hasat döneminde tüm üreticilerimize kolaylıklar ve bol kazançlar dileriz.