Başdeğirmen: “Birlikten hizmet doğar”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, Isparta Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Muhtarlarla bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, her zaman vatandaşların isteklerine kulak vermek zorunda olduklarını söyleyerek “Uyum içerisinde sizlerle güzel işler yapıyoruz” dedi.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Muhtarlar Günü dolayısıyla, Isparta Muhtarlar Derneğini ziyaret etti, günlerini kutladı, çiçek takdim etti. Isparta Muhtarlar Derneği Başkan Yardımcısı ve Gülistan Mahallesi Muhtarı Zafer Uzun, ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti. Uzun, en çok hizmeti belediyeden aldıklarını belirterek, “Göreve geldiğinizden buyana halkla iç içe, muhtarlarla kol kola çalışıyorsunuz. Bu da bizim işlerimizi kolaylaştırıyor. İstediğimizde ulaşabildiğimiz bir başkanımızsınız. Ne mutlu ki bizlere sizlerle çalışmak nasip oldu, bizleri hiç yalnız bırakmadınız. Tüm muhtarlarımız adına sizlere teşekkür ediyorum” dedi.Birkaç gün önce babasını kaybeden Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi’ye başsağlığı dileklerini ileterek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, muhtarlarla iç içe çalışmaktan kendisinin de oldukça memnun olduğunu dile getirdi.Muhtarlarla uyum içerisinde Isparta’ya güzel hizmetler verdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen “Seçilirken verdiğimiz, vaatler birbirimizi bağlayan sözler. Uyum içerisinde sizlerle güzel işler yapıyoruz. Seçim öncesi vaatlerimiz şehrimize hizmet etmekti. Nasip oldu yaklaşık 2,5 yıldır sizlerle şehrimize hizmet ediyoruz. Sizlerle irtibatlı olmamızın en büyük kazancını vatandaşlarımız elde ediyor. Sizlerle kopuk, mahallelerimizle irtibatsız olursak, istişare içerisinde olamazsak, sizlerde mahallelerinize istediğiniz hizmetleri, vermiş olduğunuz sözleri yerine getiremezsiniz. Birlikten kuvvet doğar, güç çıkar, birlikten hizmet doğar. Bugüne kadar hiçbir mahalleden çok şükrü şikayet duymadım. Bizlerden zaruri olan, ihtiyaçlara göre hizmet taleplerinde bulundunuz” şeklinde konuştu.Muhtarların vatandaşlarla, belediye arasında köprü olduğunu dile getiren Başdeğirmen, “Bu köprü çok iyi bir şekilde çalışmalı ki, vatandaşlarımızın o talepleri istedikleri zaman yerine gelebilsin. Köprü vazifesini çok iyi yaptınız.” görüşlerinde bulundu.Hiçbir vatandaşın mutsuz olmasını istemediklerini, yol, park, altyapı yapmanın ana vazifeleri ve yapmak zorunda olduklarını işler olduğunu belirten Başdeğirmen, “Bu mecburi görevlerimizin dışında daha mecburi olan insanlara dokunabilmektir. Mahallenizde maddi veya manevi ihtiyaç sahibi olanlara yakın olabilmek bu vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirebilmek önemlidir. Hastaysa başında olabilmek, düğününde yanında olabilmek, cenazesinde onun acısını paylaşabilmek ve sorununda ona yol gösterebilmek önemli. Yürekten o vatandaşımızın yanında olamadığımız sürece ne yaparsak yapalım hiçbir hizmetin bence önemi yok” ifadelerinde bulundu.Her zaman vatandaşların isteklerine kulak vermek zorunda olduklarını kaydeden Başdeğirmen, sadece mahallelere değil, çevre köy, belde ve ilçelere de yardımcı olmaya çalıştıklarını belirtti. Başdeğirmen, “Tüm muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Hep beraber, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve vatandaşlarımızın da vermiş olduğumuz hizmetlerden memnun olduğu çalışmaların devamını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun, kolaylıklar versin” dedi.