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Isparta Haber: Davraz Motosnow Yarışları Nefes Kesti

Isparta Haber: Davraz Motosnow Yarışları Nefes Kesti
ISPARTA
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Davraz Motosnow Yarışları Nefes Kesti
Türkiye Motosiklet Federasyonu gözetiminde Isparta Valiliği ev sahipliğinde ve Isparta Belediyesi’nin katkılarıyla Akdeniz’in incisi Davraz Kayak Merkezi’nde düzenlenen 4. Türkiye Motosnow Yarışları nefes kesti. Türkiye’de ilk kez 2014 yılında Davraz’da düzenlenen motosnow yarışları Türkiye’nin tek motosnow yarışması olma özelliğini hala sürdürüyor.
3 profosyonel 3 de hobi grubu olmak üzere toplam 6 start verilen motosnow yarışlarına amatör ve profosyonel 60’a yakın sporcu katıldı. Davraz yarışları dışında toprak, kum ve engebeli arazide yapılan motokros yarışmalarına alışkın sporcular kar üzerinde de hünerlerini sergilediler. Kimi zaman zor anlar yaşayan sporcular damalı bayrağı görebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Kayak severlerin gözdesi Davraz’da düzenlenen heyecan dolu etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. İzleyiciler yarışmacılara alkışlarla destek verdi.
Motosnow yarışlarının ilk start bayrağını Vali Ömer Seymenoğlu salladı. Tüm sporculara başarılar dileyen Seymenoğlu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Padok alanında incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu 14 yaşındaki Selen Tınaz isimli yarışmacıyla yakından ilgilendi. Selen’in yakınlarına neden ağladığını soran Vali Seymenoğlu, “Bayanlar kategorisinde yarıştı, ancak zorlu parkurda düşerek istediği dereceyi elde edemedi onun için ağlıyor” cevabını alınca Selen’i teselli etti. Vali Seymenoğlu “14 yaşında buraya gelerek yarışıyorsun, bu kocaman motoru kar üstünde sürüyorsun. Bence çok ama çok başarılısın. Lütfen seneye bir daha gel ve tekrar yarış. Eminim ki başarılı olacaksın” dedi.
Kıyasıya geçen yarışmaların ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ve sponsor firma temsilcileri tarafından dereceye girenlere madalya, kupa, para ödülü ve çeşitli hediyeler verildi.
Ödül töreninin sonunda kürsüye çağrılan genç yarışmacı Selen Tınaz’a ise en genç sporcu ödülü verilerek tebrik edildi. Sürpriz karşısında genç sporcu çok mutlu oldu.
4. Davraz Motosnow Yarışmalarında sıralama şöyle oluştu:
Profesyonel Yarışma Bayanlar Yarışması Erkeler Hobi Yarışması
  • 1 Bayram UYSAL Gökçen KABAŞ Mustafa SARICA
  • 2 İslam YILDIZ İlayda Yağmur YILMAZ Arda AYDIN
  • 3 Rafet KARAKUŞ Zeliha YILMAZ Muratcan KÖSE
 
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