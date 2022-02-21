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Etrafta Balık Aramayı!

Kaya Balık, Isparta'daki EN İYİ Taze Balık pazarlarından biri olarak kabul edilmektedir.

''Perakende satış tezgahlarındaki inanılmaz taze balık çeşitlerine göz atmak için bugün mutlaka Kaya Balık'a uğrayın...!''







































