İlçemiz Eğirdir'in Markalarından olan Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve rehabilitasyon Hastanemize Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı atandı. Çocuk Sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru Uğur Cem Yılmaz, bugün itibariyle hasta kabulüne başladı. Tıp öğrenimini Ege Üniversitesin de tamamlayan uzman dr. Uğur Cem Yılmaz bir dönem dünyaca ünlü Oxford üniversitesin de staj yaptıktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevini sürdürdü. Doktorumuza yeni atandığı ilçemiz hastanesinde başarılar diliyoruz.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)