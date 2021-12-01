Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Caddesi ve Matbaalar Caddesi esnafını ziyaret ederek, ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. Ziyaretleri sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Başdeğirmen hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.Isparta Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nin bir kısmındaki kaldırımlara Fen İşleri Müdürlüğü Doğaltaş ve Beton Elemanları Tesislerinde seri üretime geçilen begonit taşlar döşemişti. Çalışmalar esnafın talebi üzerine Tevfik Yaşar Pasajından eski kültür sinemasına kadar çift yönlü olarak devam edecek.Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafı tek tek ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, bir esnafın bulundukları pasajda kaldırım ile pasaj arasında kod farkı olmasından dolayı yağışlı havalarda pasaja su girdiğini belirtmesi üzerine kaldırım çalışması sırasında kod farkı sorununun çözülmesi talimatını verdi.Esnaf ziyareti sırasında Başkan Başdeğirmen, vatandaşlarla da sohbet etti. Almanya’da yaşayan bir gurbetçi vatandaş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i gördüğüne çok sevindiğini söyledi. 43 yıldır Almanya’da yaşadığını, ilk kez 5 ay Türkiye’de kaldıklarını belirten gurbetçi vatandaş, “Artık geri döneceğiz. Isparta’yı beğenerek kalıyoruz. Eşimle yürüyüşü çok seviyoruz. Isparta’da yürüyüş yolu projeniz var mı? Örneğin Gölcük’e kadar yürüyerek gidip, gelen bir aileyiz” dedi.Yürüyüş yolu talebi üzerine Başkan Başdeğirmen, şehre Kirazlıdere başta olmak üzere çeşitli noktalarda hem yürüyüş hem de bisiklet yolları oluşturulduğunu belirterek, yapılacak olan Millet Ormanı içerisinde de 12 kilometreye yakın bisiklet ve yürüyüş yolunun bulunacağını kaydetti. Başdeğirmen, “Bu projelerimizi çoğaltarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.Ziyaret esnasında esnaf ve vatandaşlar da Başkan Başdeğirmen’in çalışmalarından duydukları memnuniyetlerini dile getirirken, “Tebrik ederiz, boş durmuyorsunuz maşallah. Gurur duyuyoruz, çalışmalarınızdan memnunuz. Her zaman dua ediyoruz. Bu yaşıma kadar o kadar belediye başkanı gördüm, gerçekten bir numarasınız. Allah sağlıklı, sıhhatli hizmetlerinizin devamını getirsin” dediler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de esnaf ve vatandaşlara iyi dilekleri için teşekkür etti. Başdeğirmen, “Sizin dualarınızla ayaktayız. Sizler beğendikçe bizler de mutlu oluyoruz ve daha çok hizmet vermek istiyoruz” diye konuştu.Cumhuriyet Caddesi’nin ardından Matbaalar Caddesi’ndeki esnafı da ziyaret eden Başkan Başdeğirmen, burada da dükkanları tek tek dolaştı. Esnafın çay ikramını da geri çevirmeyen Başkan Başdeğirmen’e Akkent Mahallesinde ikamet eden bir vatandaş mahallesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.Başkan Başdeğirmen de Akkent Mahallesinde semt sahası yapıldığını ve soğuk havalardan korunmak için mahalledeki otobüs duraklarının tamamına yakınının kapalı durağa çevrildiğini söyledi. Başdeğirmen, “Akkent’e güzel bir sosyal tesis yapıyoruz. Akkent olarak siz bugüne kadar hep şehre geldiniz, bundan sonra Isparta halkı size gelecek” şeklinde konuştu.