isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı

Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.04.2022 18:38
151 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta’da toplu iftar sevinci
Isparta Belediyesi, pandemiden dolayı kuramadığı iftar çadırını bu yıl faaliyete geçirdi. Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi yanında kurulan 2500 kişilik iftar çadırında bugün ilk iftar açıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen iftara eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı. Başkan Başdeğirmen, bir Ramazan Ayına daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, “Vatandaşlarımızla birlikte ilk iftarımızı açtık. Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Pandemiden dolayı 2 yıldır vatandaşlarımızla bir arada olamamış ve iftar yapmayı çok özlemiştik. Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizin katkılarıyla bu sofralarda hazırlanan iftar yemeklerinde bir arada olacağız. Bu iftarların verilmesine katkı sunan hayırseverlerimize, iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Isparta Belediyesi 30 gün boyunca Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan bölümde iftar çadırı kurdu. Çadırdaki iftar yemekleri ise hayırseverler tarafından karşılanıyor. İlk iftar yemeği CK Enerji tarafından verildi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen iftar öncesinde masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. İftar öncesi ve sonrasında ilahiler okundu, dualar edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bugün ilk iftarımızda bir arada olmaktan sizler kadar bizlerde çok mutluyuz. Ramazanımız mübarek olsun, Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sizlerle böyle ortamlarda bir arada olmayı çok özlemiştik. 2 yıldır pandemiden dolayı sizlerle bir arada olamamıştık. Artık normal hayatımıza dönüyoruz. Sizlerle yeni açılan kültür merkezimizin yanındaki Meydan AVM’mizde beraberiz. İnşallah her akşam iftarı beraber açacağız. Şunu söylemek istiyorum, bu iftarı belediye kendi kasasından ikram etmiyor. Bu iftarları bizim hayırsever vatandaşlarımız, iş insanlarımız, değerli vatandaşlarımızın kendi istekleriyle bu sofralar hazırlanıyor. Buradan bu iftarlarımızı hazırlayan değerli hayırseverlerimize, iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarı Akdeniz Elektrik firması ikram ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” görüşlerinde bulundu.
İlk iftara CK Enerji firmasından, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Akdeniz Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörü Serkan Kükrek, Isparta İl Müdürü Yasin Oğuz Özcandan, Sistem İşletme Direktörü Mehmet Akif Şahin, Genel Koordinatör Ali Aktaş, Kurumsal İletişim Yöneticisi Eda Durmuş Aslan ve CK Enerji Akdeniz İl Müdürü Hasan Bozdoğan da katıldı.
İftar sonrasında ise misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
 
02-04-2022-ramazan-iftari-1602-04-2022-ramazan-iftari-1502-04-2022-ramazan-iftari-1402-04-2022-ramazan-iftari-1302-04-2022-ramazan-iftari-1202-04-2022-ramazan-iftari-1102-04-2022-ramazan-iftari-1002-04-2022-ramazan-iftari-902-04-2022-ramazan-iftari-602-04-2022-ramazan-iftari-802-04-2022-ramazan-iftari-502-04-2022-ramazan-iftari-702-04-2022-ramazan-iftari-102-04-2022-ramazan-iftari-402-04-2022-ramazan-iftari-202-04-2022-ramazan-iftari-3
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı
HABER: ISPARTA'DA BİR EVDE DÜDÜKLÜ TENCERE PATLADI
Haber: Isparta'da trafik kazası
HABER: ISPARTA VE BURDUR İÇİN KRİTİK HAVA DURUMU UYARISI
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA
Isparta Valisi Seymenoğlu'na miniklerden sevgi seli...
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI
ISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DEISPARTA HABER: VALİ SEYMENOĞLU YENİŞARBADEMLİ'DE
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem
HABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİHABER: BAKAN VARANK ISPARTA'YA GELDİ
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır
ISPARTA'DA ŞOK FİYAT! İKİZLER MOBİLYA'DA
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ
HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ
HABER: ​ISPARTA’DA YATIRIM VE DESTEKLERİN ADRESİ TKDK !!!
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!
Son dakika haberler günün manşetleri
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Isparta Haber: Unutulan motifler geleneksel yöntemlerle yeniden canlandırılıyor
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

HABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİHABER: ISPARTA 4K BİLGİSAYAR'DA GÜÇ BİRLİĞİ29 Mart 2022
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?28 Mart 2022
Isparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildiIsparta'da 8 adet Tarihi Eser Niteliğinde Sikke ele geçirildi28 Mart 2022
Son dakika haberler günün manşetleriSon dakika haberler günün manşetleri28 Mart 2022
Dört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz PrefabrikDört mevsim kullanıma uygun prefabrik ve konteyner evler için Davraz Prefabrik02 Nisan 2022
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!29 Mart 2022
ISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMETISPARTA'DA PİNOLİ FIRIN KAFE'DE 24 SAAT HİZMET30 Mart 2022
Isparta Haber: E-Ticarette Yeni DönemIsparta Haber: E-Ticarette Yeni Dönem31 Mart 2022
ISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADIISPARTA'DA WEB UYGULAMASI EĞİTİMLERİ KAYITLARI BAŞLADI30 Mart 2022
Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti Isparta’nın Gururu Avrupa Üçüncüsü Millî Sporcumuz, ITSO Başkanı Tutar’ı Ziyaret Etti 29 Mart 2022
ISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TAISPARTA'DA TAZE - LEZZETLİ BEYAZ VE KIRMIZI ET TÜRKER KASAP'TA01 Nisan 2022
ISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAMISPARTA'DA ISI YALITIMLI CİFT CAM İMALATI: PİRAMİT CAM28 Mart 2022
Isparta'da Ramazan davulcuları göreve hazırIsparta'da Ramazan davulcuları göreve hazır31 Mart 2022
ISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİISPARTA HABER: “PTT AKILLI ESNAF” İLE AVANTAJLI POS HİZMETİ30 Mart 2022
Haber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayıHaber: Isparta'da internet sitesinde dolandırıcılık olayı01 Nisan 2022
Haber: Isparta'da trafik kazasıHaber: Isparta'da trafik kazası03 Nisan 2022
Isparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacakIsparta Haber: Andık Deresi bölgesi yeniden hayat bulacak01 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...HABER: ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI...02 Nisan 2022
Haber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdıHaber: Isparta’da toplu iftar sevinci...işte karelere böyle yansıdı03 Nisan 2022
ERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADIERGÜN ISI'DAN ISPARTA'YA MÜJDE! BAHAR KAMPANYASI BAŞLADI01 Nisan 2022