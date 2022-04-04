Isparta Belediyesi, pandemiden dolayı kuramadığı iftar çadırını bu yıl faaliyete geçirdi. Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezi yanında kurulan 2500 kişilik iftar çadırında bugün ilk iftar açıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen iftara eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldı. Başkan Başdeğirmen, bir Ramazan Ayına daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, “Vatandaşlarımızla birlikte ilk iftarımızı açtık. Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Pandemiden dolayı 2 yıldır vatandaşlarımızla bir arada olamamış ve iftar yapmayı çok özlemiştik. Ramazan ayı boyunca hayırseverlerimizin katkılarıyla bu sofralarda hazırlanan iftar yemeklerinde bir arada olacağız. Bu iftarların verilmesine katkı sunan hayırseverlerimize, iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.Isparta Belediyesi 30 gün boyunca Isparta Meydan AVM (ITKM) Pazar Cami ile Belediye Kültür Merkezi arasında kalan bölümde iftar çadırı kurdu. Çadırdaki iftar yemekleri ise hayırseverler tarafından karşılanıyor. İlk iftar yemeği CK Enerji tarafından verildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen iftar öncesinde masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. İftar öncesi ve sonrasında ilahiler okundu, dualar edildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bugün ilk iftarımızda bir arada olmaktan sizler kadar bizlerde çok mutluyuz. Ramazanımız mübarek olsun, Allah yaptığımız ibadetlerimizi, tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Sizlerle böyle ortamlarda bir arada olmayı çok özlemiştik. 2 yıldır pandemiden dolayı sizlerle bir arada olamamıştık. Artık normal hayatımıza dönüyoruz. Sizlerle yeni açılan kültür merkezimizin yanındaki Meydan AVM’mizde beraberiz. İnşallah her akşam iftarı beraber açacağız. Şunu söylemek istiyorum, bu iftarı belediye kendi kasasından ikram etmiyor. Bu iftarları bizim hayırsever vatandaşlarımız, iş insanlarımız, değerli vatandaşlarımızın kendi istekleriyle bu sofralar hazırlanıyor. Buradan bu iftarlarımızı hazırlayan değerli hayırseverlerimize, iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugünkü iftarı Akdeniz Elektrik firması ikram ediyor. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” görüşlerinde bulundu.İlk iftara CK Enerji firmasından, CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Fahrettin Tunç, Akdeniz Elektrik Dağıtım Yatırım Direktörü Serkan Kükrek, Isparta İl Müdürü Yasin Oğuz Özcandan, Sistem İşletme Direktörü Mehmet Akif Şahin, Genel Koordinatör Ali Aktaş, Kurumsal İletişim Yöneticisi Eda Durmuş Aslan ve CK Enerji Akdeniz İl Müdürü Hasan Bozdoğan da katıldı.İftar sonrasında ise misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.